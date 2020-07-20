У Севастополі з терміналів самообслуговування, що належать ТОВ «Пейберрі» –​ компанії, що надає послуги оплати різних сервісів, прибрали можливість поповнити рахунок абонента українського оператора Vodafone.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, в головному меню терміналу, як і раніше, є розділ «мобільні оператори України», однак всередині цієї вкладки зник логотип Vodafone.

У цьому розділі все ще залишаються назви трьох мобільних операторів: Lifecell, «3mob» та «Інтертелеком», проте поповнити рахунок абонентів цих компаній все так же неможливо. Після введення номера телефону термінал показує повідомлення «Помилка ідентифікації даних».

Крім того, опція поповнення рахунку «Vodafone Україна» зникла з сайту компанії «Пейберрі». Отримати оперативний коментар ТОВ «Пейберрі» кореспонденту Крим.Реалії не вдалося.

Раніше журналісти Крим.Реалії з'ясували, що «Vodafone Україна» приймає платежі від юридичних осіб, які перебувають на території півострова. Компанією, що здійснює перекази на рахунок Vodafone, виявилася ТОВ «Пейберрі», зареєстрована в Севастополі.

Оплатити рахунок можна було в тому числі картою російських банків, що працюють у Криму і перебувають під санкціями США, Євросоюзу та низки інших держав.

Після публікації матеріалу представники «Vodafone Україна» повідомили, що провели перевірку діяльності підрядників –​ фінансових організацій, через які компанія брала платежі, і розірвали договір з одним з них –​ тим, що надавав можливість поповнення рахунку з території Криму.

Назву компанії представники мобільного оператора не озвучили.

Після цього ТОВ «Пейберрі» продовжила приймати гроші на оплату номерів українських абонентів Vodafone, проте до адресата вони вже не доходили.

Жителі півострова періодично скаржаться на нестабільний зв'язок.

Великі російські оператори зв'язку не заходять на анексований півострів через санкції.