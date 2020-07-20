У морському порту "Південний" вилучили партію кокаїну вартістю понад 200 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

"Наркотик знаходився у контейнері з бананами, який прибув з Еквадору. Кокаїн, розфасований у 47 брикетах, був прихований у вентиляційних люках. Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що орієнтовна вартість вилученого кокаїну вагою у 56,4 кг на "чорному ринку" може сягати понад 200 млн грн. За фактом контрабанди наркотиків розпочато кримінальне провадження відповідно до ст.305 ККУ.

В ДПСУ додали, що у лютому та в травні цього року у порту "Південний" вже затримували значні партії кокаїну. У першому випадку в контейнері, який прибув з Чилі з вантажем легковиків, виявили 31 брикет кокаїну вагою понад 30 кг. В іншому випадку наркотик помістили у сховках, облаштованих з використанням технічних порожнин контейнера з бананами, який прибув з Еквадору. Кокаїн було розфасовано у 45 брикетах загальною вагою 53,4 кг.