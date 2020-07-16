У ЗСУ за добу захворіла COVID-19 одна людина, троє одужали
|12:33 03.08.2020
|Україна
Один новий випадок захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19 зафіксовано у Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу, наразі хворіють 217 осіб.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"У Київській області хворий військовослужбовець під спостереженням медичної служби перебуває на лікуванні в домашніх умовах", - повідомляється на сторінці командування Медсил ЗСУ у Facebook у понеділок.
За даними командування Медсил, загалом за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 628 осіб, летальних випадків – п'ять.
При цьому днем раніше повідомлялося про 625 одужалих і 219 активних випадків хвороби. Отже, за добу в лавах ЗСУ одужали три людини, а кількість хворих скоротилася на два. Летальних випадків на минулу добу не було.
На ізоляції (зокрема й самоізоляції) перебувають 553 людини, в 143 з них термін ізоляції минає у найближчі три дні.
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