Один новий випадок захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19 зафіксовано у Збройних силах України (ЗСУ) за минулу добу, наразі хворіють 217 осіб.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

"У Київській області хворий військовослужбовець під спостереженням медичної служби перебуває на лікуванні в домашніх умовах", - повідомляється на сторінці командування Медсил ЗСУ у Facebook у понеділок.

За даними командування Медсил, загалом за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 628 осіб, летальних випадків – п'ять.

При цьому днем раніше повідомлялося про 625 одужалих і 219 активних випадків хвороби. Отже, за добу в лавах ЗСУ одужали три людини, а кількість хворих скоротилася на два. Летальних випадків на минулу добу не було.

На ізоляції (зокрема й самоізоляції) перебувають 553 людини, в 143 з них термін ізоляції минає у найближчі три дні.