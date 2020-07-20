В оккупированном Крыму за сутки 36 случаев COVID

12:15 03.08.2020   Крим

 За минувшие сутки на территории оккупированного Крыма зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ.  

"20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, восемь – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, семь – при скрининге здоровых лиц, один – прибывший из Украины", – написал он в соцсетях.

Всего на текущий период в оккупированном Крыму зарегистрировано 1305 случаев коронавирусной инфекции.

73 из них – завозные из-за границы, 109 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 955 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 168 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.



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