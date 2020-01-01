У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
|12:44 03.08.2020
|Румунія
У Румунії проведуть перепис бурих ведмедів та розроблять план дій, аби вирішити проблему зі зростанням їхньої кількості.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".
Зараз Румунія має найбільшу популяцію бурих ведмедів у Європі. Якщо після Другої світової війни їхня кількість становила близько 800, зараз, за офіційними даними - 6 тисяч. У Міністерстві охорони навколишнього середовища припускають, що насправді їх вже 8000. Найчастіше клишоногих, іноді цілими родинами, бачать на гірській трасі Трансфагараш у Карпатах.
Водночас, у більшості європейських держав популяція ведмедів становить лише кілька десятків, або навіть одиниці.
Румунія вже намагалася "роздати" своїх ведмедів в інші країни ЄС, але жодна з держав не висловила зацікавленості.
"Було проведено переговори з усіма державами в Європейському Союзі, щоб відправити цих тварин до них. Ніхто не хотів їх приймати, тому що люди гуляють по лісах, і це стосується їхньої безпеки", - зазначає держсекретар міністерства Юліан Стана.
Тепер уряд планує "перепис" популяції ведмедів, який триватиме орієнтовно 2 роки. Якщо виявиться, що звірів дійсно дуже багато, можуть встановити спеціальні квоти на полювання.
Людей закликають не підгодовувати ведмедів, щоб вони не приходили до людних місць.
"В деяких округах є таксисти, які навмисно годують ведмедів для фотографування іноземними туристами… Якщо ви бачите ведмедя на відстані 200 метрів, ви вже повинні боятися, тому що він може досягати швидкості 40-50 км/год", - наголошує держсекретар.
Туристам радять бути готовими до можливої зустрічі з хижаками - уникати ділянок з високими чагарниками, створювати якнайбільше шуму, уникати їжі, яка може своїм запахом привабити ведмедя та вивчити алгоритм дій на випадок зустрічі з хижаком.
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