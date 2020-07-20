ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) оголосило конкурс на підняття затонулого на одеському пляжі танкера Delfi.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook минулої неділі, заявки приймаються орієнтовно до 5 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"ДП "АМПУ" вже анонсувало прозору закупівлю послуг із підйому та віддалення танкеру "Delfi" в найкоротші терміни. Оголошено конкурс із чіткими вимогами до підрядників. Зокрема, документально підтверджений досвід виконання подібних операцій. Також учасники мають надати План виконання робіт", - написав він.

Міністр також нагадав, що всі три спроби підрядника, найнятого судновласником, підняти танкер були безуспішними. Одна з причин - недостатня матеріально-технічна база.

Як повідомлялося, в Державній екологічній інспекції (ДЕІ) оцінили завдані танкером Delfi збитки в розмірі $20 тис.

У понеділок, 27 липня, процес ліквідації танкера Delfi перейшов до держави, а експертна комісія ДСНС України остаточно визнала ситуацію як надзвичайну, місцевого рівня.

У листопаді 2019 року в Одеській затоці зазнав аварії танкер Delfi під прапором Молдови - судно зірвало з якоря. У ніч на 22 листопада Delfi вдалося закріпитися якорем на відстані близько однієї милі від берега в районі пляжу "Дельфін". Проте, за даними АМПУ, о 5:00 повільний дрейф поновився. Увечері того самого дня рятувальникам вдалося евакуювати з судна трьох членів екіпажу.

Власник судна мав до 31 березня 2020 року вжити заходів для підняття і видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту.

1 квітня справу взяла під контроль генпрокурор. 22 червня прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження за фактом невжиття заходів із ліквідації наслідків екологічного забруднення морської води нафтопродуктами в місці аварійного перебування судна Delfi (ч. 1 ст. 237 КК України).

4 липня під час робочої поїздки до Одеської області Володимир президент Зеленський ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Глава держави наголосив, що роботи з ліквідації аварії потрібно було розпочинати ще в листопаді 2019 року. Проте судновласник продемонстрував свою безвідповідальність і фактично забув про танкер. Зеленський закликав виконувати роботи з ліквідації аварії якісно.

"20 липня - це орієнтир. Якби тут був судновласник, яз ним поговорив би відверто й жорстко. Тому що я впевнений, що це його відповідальність у всьому, починаючи з того, що він віз, куди й скільки часу триває це все. 20 липня не буде (результату - ІФ) - цим мають займатися правоохоронці. Власник хотів зекономити й шукав варіанти найменшого опору. Хтось має нести відповідальність", - сказав тоді президент.

21 липня АМПУ висунула вимогу до судновласника танкера Delfi передати їй право евакуювати аварійний танкер.