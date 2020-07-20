АМПУ оголосила конкурс на підняття затонулого танкера Delfi

13:01 03.08.2020   Україна

ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) оголосило конкурс на підняття затонулого на одеському пляжі танкера Delfi.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook минулої неділі, заявки приймаються орієнтовно до 5 серпня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"ДП "АМПУ" вже анонсувало прозору закупівлю послуг із підйому та віддалення танкеру "Delfi" в найкоротші терміни. Оголошено конкурс із чіткими вимогами до підрядників. Зокрема, документально підтверджений досвід виконання подібних операцій. Також учасники мають надати План виконання робіт", - написав він.

Міністр також нагадав, що всі три спроби підрядника, найнятого судновласником, підняти танкер були безуспішними. Одна з причин - недостатня матеріально-технічна база.

Як повідомлялося, в Державній екологічній інспекції (ДЕІ) оцінили завдані танкером Delfi збитки в розмірі $20 тис.

У понеділок, 27 липня, процес ліквідації танкера Delfi перейшов до держави, а експертна комісія ДСНС України остаточно визнала ситуацію як надзвичайну, місцевого рівня.

У листопаді 2019 року в Одеській затоці зазнав аварії танкер Delfi під прапором Молдови - судно зірвало з якоря. У ніч на 22 листопада Delfi вдалося закріпитися якорем на відстані близько однієї милі від берега в районі пляжу "Дельфін". Проте, за даними АМПУ, о 5:00 повільний дрейф поновився. Увечері того самого дня рятувальникам вдалося евакуювати з судна трьох членів екіпажу.

Власник судна мав до 31 березня 2020 року вжити заходів для підняття і видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту.

1 квітня справу взяла під контроль генпрокурор. 22 червня прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження за фактом невжиття заходів із ліквідації наслідків екологічного забруднення морської води нафтопродуктами в місці аварійного перебування судна Delfi (ч. 1 ст. 237 КК України).

4 липня під час робочої поїздки до Одеської області Володимир президент Зеленський ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Глава держави наголосив, що роботи з ліквідації аварії потрібно було розпочинати ще в листопаді 2019 року. Проте судновласник продемонстрував свою безвідповідальність і фактично забув про танкер. Зеленський закликав виконувати роботи з ліквідації аварії якісно.

"20 липня - це орієнтир. Якби тут був судновласник, яз ним поговорив би відверто й жорстко. Тому що я впевнений, що це його відповідальність у всьому, починаючи з того, що він віз, куди й скільки часу триває це все. 20 липня не буде (результату - ІФ) - цим мають займатися правоохоронці. Власник хотів зекономити й шукав варіанти найменшого опору. Хтось має нести відповідальність", - сказав тоді президент.

21 липня АМПУ висунула вимогу до судновласника танкера Delfi передати їй право евакуювати аварійний танкер.



Ще на цю тему:

20:48 03.08.2020
Аварійний танкер «Делфі» можуть порізати на місці - Голова Одеської ОДА
13:22 03.08.2020
У порту "Південний" вилучили партію кокаїну вартістю понад 200 млн грн
18:05 30.07.2020
У Києві стартували перемовини про компенсації у катастрофі літака МАУ в Ірані
21:06 28.07.2020
Канада закликає оприлюднити дані "чорних скриньок" збитого літака МАУ
13:43 28.07.2020
Договір на евакуацію танкера Delfi підпишуть до кінця серпня, - Криклій
16:32 24.07.2020
Авіакатастрофа МАУ: "чорні скриньки" підтвердили "незаконне втручання" в роботу літака
12:15 24.07.2020
У владельца танкера Delfi осталась последняя попытка поднять судно
11:15 24.07.2020
У Франції завершили розшифровку самописців збитого в Ірані літака МАУ
18:41 22.07.2020
Шмигаль доручив Криклію взяти питання затонулого танкера Delfi під особистий контроль
14:28 22.07.2020
Глава Одесской ОГА Куцый просит разрешить принудительное удаление затонувшего танкера Delfi: Судовладелец не справился
20:44 20.07.2020
У Франції успішно завантажили дані з "чорної скриньки" збитого літака МАУ
15:30 20.07.2020
Катастрофа лайнера МАУ: Міжнародна група відреагувала на передачу "чорних скриньок" у Францію
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
20:33 03.08.2020
Греція зміцнює паркан на сухопутному кордоні з Туреччиною
14:44 03.08.2020
До античного корабля з аквалангом: Греція відкрила перший підводний музей
13:40 31.07.2020
Греция готова к разграничению морских границ с Турцией
17:47 30.07.2020
Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
19:45 29.07.2020
ЮВО: В горах Абхазии российские артиллеристы проведут учения
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Росія Росія
19:41 03.08.2020
Россия увеличила интенсивность боевой подготовки летчиков в ЮВО
17:41 03.08.2020
У Росії за добу виявили понад п'ять тисяч випадків COVID-19
15:45 03.08.2020
В НАТО готовятся к нападению России на страны Балтии
14:32 03.08.2020
Минфин РФ предложил сократить расходы на оборону и госбезопасность
Всі новини країни
Румунія Румунія
12:44 03.08.2020
У Румунії думають, як вирішувати проблему з "нашестям" бурих ведмедів
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
18:40 31.07.2020
В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото
14:00 31.07.2020
Минобороны Турции показало, как проходят совместные учения в Азербайджане / Видео
11:18 30.07.2020
Кораблі Туреччини та США провели спільні навчання в Середземному морі
16:15 29.07.2020
Парламент Туреччини прийняв закон про посилення контролю за соцмережами
Всі новини країни
Україна Україна
21:02 03.08.2020
Суд по делу Чубарова: оккупанты не смогли собрать пострадавших
20:48 03.08.2020
Аварійний танкер «Делфі» можуть порізати на місці - Голова Одеської ОДА
20:16 03.08.2020
Колонна БТРов выстроилась на выезде из Керчи / Видео
20:02 03.08.2020
В Україні зареєстровано 1,45 мільйона переселенців з окупованих ОРДЛО та Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд