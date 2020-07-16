В Україні за добу - 990 нових випадків COVID-19
|12:01 03.08.2020
|Україна
В Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Протягом доби зафіксовано 13 нових летальних випадків. Одужали 333 пацієнти.
Загалом в Україні зареєстровано 1 738 смертей від COVID-19. Одужали – 39 876. Зараз хворіють 31 544 людини.
За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 138, Івано-Франківській області – 119 та Києві – 102.
В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.
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