В Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу – 990.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 13 нових летальних випадків. Одужали 333 пацієнти.

Загалом в Україні зареєстровано 1 738 смертей від COVID-19. Одужали – 39 876. Зараз хворіють 31 544 людини.

За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 138, Івано-Франківській області – 119 та Києві – 102.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати у залежності від епідемічної ситуації в кожному регіоні.