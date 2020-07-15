Россия продолжает играть мускулами: в ЮВО готовят выставку-демонстрацию военной техники и вооружения

11:46 03.08.2020   Росія

В Южном военном округе РФ на военно-технический форум «Армия-2020» доставлена вся сухопутная и авиационная техника, которая участвует в статическом и динамическом показах.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает Флот2017.

Военная техника и вооружение доставлены и размещены в Ростовской области на площадке проведения военно-технического форума «Армия-2020» на «Самбекских высотах».

На выставочных площадках будут представлены более 100 единиц современного вооружения и военной техники ЮВО:

— самолеты Ми-35, Ми-8, Ми-24, Ми-26,

— зенитный ракетный комплекс СОУ «БУК-М3»,

— оперативно-тактический комплекс «Искандер»,

— станция радиопомех АСП БМ «Ртуть»,

— зенитный ракетный комплекс «ТОР-М-2У»,

— бронеавтомобиль «Тигр»,

— станция обнаружения и целеуказания «Купол»,

— многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10», «Элерон-3»,

— 152-мм самоходная артиллерийская установка «Мста-С»,

— более 80 образцов стрелкового оружия и средств ближнего боя.

В целях проведения форума указаны популяризация службы в Вооруженных силах РФ и патриотическое воспитание молодежи.

Форум «Армия-2020» в ЮВО пройдет с 27 по 29 августа на территории 16 филиалов военно-патриотического парка «Патриот» в 14 субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, том числе и в оккупированном Севастополе.

Ранее мы писали, что оккупанты запланировали в Севастополе «масштабные мероприятия в рамках форума» «Армия-2020». В то же время в Севастополе до конца лета продлен режим ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.



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