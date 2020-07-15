Россия продолжает играть мускулами: в ЮВО готовят выставку-демонстрацию военной техники и вооружения
|11:46 03.08.2020
|Росія
В Южном военном округе РФ на военно-технический форум «Армия-2020» доставлена вся сухопутная и авиационная техника, которая участвует в статическом и динамическом показах.
Об этом сообщает пресс-служба ЮВО, передает Флот2017.
Военная техника и вооружение доставлены и размещены в Ростовской области на площадке проведения военно-технического форума «Армия-2020» на «Самбекских высотах».
На выставочных площадках будут представлены более 100 единиц современного вооружения и военной техники ЮВО:
— самолеты Ми-35, Ми-8, Ми-24, Ми-26,
— зенитный ракетный комплекс СОУ «БУК-М3»,
— оперативно-тактический комплекс «Искандер»,
— станция радиопомех АСП БМ «Ртуть»,
— зенитный ракетный комплекс «ТОР-М-2У»,
— бронеавтомобиль «Тигр»,
— станция обнаружения и целеуказания «Купол»,
— многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10», «Элерон-3»,
— 152-мм самоходная артиллерийская установка «Мста-С»,
— более 80 образцов стрелкового оружия и средств ближнего боя.
В целях проведения форума указаны популяризация службы в Вооруженных силах РФ и патриотическое воспитание молодежи.
Форум «Армия-2020» в ЮВО пройдет с 27 по 29 августа на территории 16 филиалов военно-патриотического парка «Патриот» в 14 субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, том числе и в оккупированном Севастополе.
Ранее мы писали, что оккупанты запланировали в Севастополе «масштабные мероприятия в рамках форума» «Армия-2020». В то же время в Севастополе до конца лета продлен режим ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ще на цю тему:
Спецпризначенці ЗСУ отримали на озброєння СБА "Варта" / Фото, відео
До кінця 2020 року українські спецпризначенці отримають нові апарати підводного руху
Україна готується відбивати агресію РФ з моря — секретар РНБО
Представник Пентагону: Ми зацікавлені в тому, щоб озброїти українські патрульні катери ракетами / Відео
На українську ракетну програму додатково виділено 700 млн гривень
Бронемашину "Дозор-Б" прийнято на озброєння ЗСУ / Фото
Ан-26 ВМС України помічений з авіабомбами / Фото
В України розроблений високоточний керований ракетний комплекс для бойових гелікоптерів з дальністю 10 км / Відео