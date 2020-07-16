Ситуация в Черноморском районе нестабильная и имеет тенденцию к дальнейшему обострению

11:33 03.08.2020   Україна

Ситуация в Черноморском районе нестабильная и имеет тенденцию к дальнейшему обострению.

Об этом в интервью «АрмияInform» заявил Виталий Мартынюк, исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия ХХI», сообщает Флот2017.

Россия, после вторжения в Крым в 2014 году, проводит усиленную милитаризацию полуострова, усиливает надводный и подводный контроль, построила Керченский мост и оккупировала Азов. Война РФ против Украины — вот, что является «главным дестабилизирующим фактором для черноморской безопасности».

Виталий Мартынюк выделил главные факторы, дестабилизирующие безопасность в Черноморском регионе:

— захват Крымского полуострова Россией;

— продолжающаяся милитаризация полуострова со стороны РФ, в частности наращивание своего ЧФ;

— контроль надводной и подводной обстановки;

-ограничение свободного судоходства.

По мнению аналитика, безопасность Черноморского региона ухудшилась в 2014 году, вследствие оккупации полуострова Россией.

«Если говорить шире, то ситуация в Черноморском регионе имеет тенденции к дальнейшему обострению. Вообще этот регион остается нестабильным, и безопасность в нем еще больше ухудшилась в начале 2014-го, когда Россия вторглась в Крым, оккупировала его, а затем вторглась на восток нашей страны», — сказал Виталий Мартынюк.

Россия проводит усиленную милитаризацию – в Крыму она развернула группировку общей численностью более 32 тыс. человек. Москва и дальше наращивает ЧФ РФ и предпринимает шаги по дестабилизации ситуации.

На захваченных украинских газовых платформах Россия установила оборудование для наблюдения и проводит постоянное патрулирование района военными кораблями. Эти корабельные патрули препятствуют безопасности судоходства на Черном море.

Россия усиливает и подводный контроль.

«В частности, после завершения строительства газопровода «Турецкий поток» РФ выполняет мероприятия, якобы, по его обслуживанию и контроля, но одновременно она расширяет возможности контроля надводного пространства. На днях Россия сообщила об испытаниях подводных роботизированных систем контроля подводной обстановки», — отметил эксперт.

Незаконно построенный Керченский мост также внес свою лепту в дестабилизацию ситуации безопасности. Так как Россия «существенно усилила влияние на Керченский пролив и Азовское море», а также фактически оккупировала Азов.

Война России против Украины, по мнению Мартынюка, является «первоочередным дестабилизирующим фактором для черноморской безопасности».

Аналитик также отметил нестабильность на западном берегу Черного моря- в Болгарии идут протесты. Кавказский регион также нестабильный – идет противостояние РФ с Турцией.



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