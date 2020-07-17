Во время учений «Кавказ-2020» Москва может устроить провокации

11:15 03.08.2020   Україна

Во время учений «Кавказ-2020» Россия не перейдет к масштабной военной агрессии, а будет использовать тактику провокаций.

Такое мнение высказал исполнительный директор Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Виталий Мартынюк в интервью «АрмияInform», сообщает Флот2017.

Главная угроза российских учений «Кавказ-2020» — сосредоточение войск с техникой и вооружением в заданном районе. А в рамках учений легко перевести военных в режим реального боевого применения.

«Учения — это всегда сосредоточение войск с вооружением, техникой в определенных районах. И фактически их готовность к применению. Их очень легко перевести из режима обучения в состояние реального применения. В этом и заключается ключевая опасность», — подчеркнул аналитик.

Но Мартынюк склоняется к мысли, что открытого вторжения России не будет, хотя «такой потенциал есть». Но следует ожидать отдельных провокаций по всем направлениям.

«…На мой взгляд, масштабной военной агрессии, когда российские войска перейдут границу и будут наступать к Днепру, не будет. Могут быть отдельные провокации, в частности на границе с Крымом, активизация боев в Донбассе, несмотря на то, что на днях началось прекращение огня, которое уже наруушила российская сторона. Вероятны провокации в Азовском море, пролеты российских самолетов с нарушением границы», — считает Виталий Мартынюк.

Эксперт подчеркнул, что в рамках учений «Кавказ-2020» готовые к применению российские войска будут сосредоточены вблизи границ не только Украины, но и Грузии.   

«Это угроза не только для Украины, но и для других стран региона, в частности, для Грузии. Москва может воспользоваться учениями для провокаций с применением военной силы», — подытожил Мартынюк.

Ранее мы сообщали, что Россия планирует призвать граждан «из запаса» на военные сборы, связанные с учениями «Кавказ-2020». В ГУР считают, что Россия может во время данных учений провести репетицию вторжения в Украину.



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