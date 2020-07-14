Збройні сили США провели навчання у Чорному морі

10:45 03.08.2020   Україна

Військові США провели навчання у Чорному морі. Це були спільні навчання Військово-морських та Повітряних сил США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування 6-го флоту ВМС США.

Участь у навчаннях брали ракетний есмінець USS Porter, літак-розвідник Poseidon P-8A, чотири винищувачі F-16, безпілотник MQ-9 Reaper та літак-заправщик KC-135 Stratotanker.

"Навчання відбувалися у міжнародних водах та повітряному просторі у Чорному морі та були здійснені для підготовки американських сил до спільної роботи та взаємодії під час виконання надводних та повітряних операцій", - пояснили у командуванні.

За його твердженням, відпрацювання спільних дій американських сил у Європі сприятиме посиленню готовності США діяти на морі у Чорноморському регіоні.

"Взаємодія з ВПС США під час цієї навчальної місії дозволила нам провести реалістичну та необхідну підготовку для посилення готовності ЗС США діяти в морі у Чорноморському регіоні", - заявив віцеадмірал Джин Блек, командувач 6-го флоту ВМС США.

 



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