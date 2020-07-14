Україна хоче брати участь у формуванні стратегічної концепції НАТО – Стефанішина

10:15 03.08.2020   Україна

Україна прагне долучитися до аналітичного процесу NATO reflection process, який стане основою для формування стратегічної концепції НАТО-2030.

Як пише "Європейська правда", про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

За її словами, це питання обговорювалося під час візиту до штаб-квартири НАТО.

"Ми з паном Столтенбергом та іншими колегами у штаб-квартирі НАТО обговорили важливість залучення України до аналітичного процесу, який стане основою для формування стратегічної концепції НАТО-2030.

Україна є тією силою, яка може суттєво посилити євроатлантичну безпеку завдяки своєму практичному досвіду, вже наявним спроможностям у сфері безпеки і оборони, готовності до трансформації та партнерства у регіонах поза власними кордонами", - зазначила Ольга Стефанішина.

Віце-прем'єр-міністр додала, що Україні важливо ефективно виконувати річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО, які наближують Україну до членства.

Нагадаємо, 12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Крім України, статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.



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