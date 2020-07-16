Вторгнення Росії в Україну буде, але не восени - головний розвідник

10:01 03.08.2020   Крим

Росія розгорнула навколо України війська, які налічують майже 80 тисяч бійців, і вторгнення до України для Кремля – лише питання часу, вважає керівник Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк.

Про це Кондратюк розказав ZN.ua, передає УНІАН.

"На сучасному етапі гібридної війни Росія розгорнула навколо України військове угруповання, до якого входять дві нові армії та армійський корпус: 20-та армія – вже практично сформована, включає дві дивізії загальною чисельністю близько 24 тисяч осіб; 8-ма армія – близько 45 тисяч осіб з урахуванням 1-го та 2-го армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях Донбасу; 22-й армійський корпус – об’єднання у складі берегових військ ВМФ РФ, налічує 9 тисяч військовослужбовців. Ці підрозділи набудуть повної оперативної готовності вже найближчим часом. Кремль розглядає власну армію як інструмент досягнення зовнішньополітичних амбіцій, тому наказ про вторгнення до іншої держави – для Москви лише питання часу і можливостей.  Рівень озброєння новітніми засобами у стратегічних ядерних силах РФ сягнув 83%, у повітряно-космічних силах – 75%, у повітряно-десантних військах та військово-морських силах перевищив 63%, а в сухопутних військах – 50%. Рівень оснащеності сучасними засобами управління у військах становить 67%. Москва створює довготривалі загрози, зокрема й розбудовою нової військової бази поблизу кордонів України (у м. Ростові, за 60 км від кордону) для постійної дислокації підрозділів новоствореної 150-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ", - зазначив Кондратюк.

Кондратюк стверджує, що "для політичного тиску на Україну і Захід Кремль має намір використати стратегічні військові навчання "Кавказ-2020", де буде відпрацьовано сценарій нападу на сусідні країни". Загальна кількість військ, задіяних у маневрах, що відбудуться у вересні нинішнього року, становитиме, щонайменше, 120 тисяч військовослужбовців, 3 тисячі бойових броньованих машин, близько 300 літаків, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів.

На думку голови СЗР, "імовірним сценарієм навчань є також використання військ для вирішення питання водозабезпечення тимчасово окупованого Криму": мовляв, "потенційно ЗС РФ можуть під надуманим приводом здійснити марш-кидок углиб території Херсонської області з метою встановлення контролю над дамбою Північно-Кримського каналу" (Міноборони України спростовувало, що в Криму створюються ударні угруповання для наступу на материкову Україну – УП). Тим часом, кримський півострів РФ уже перетворила на "суцільну військову базу", додає Кондратюк.

На його думку, стримують Росію від "наступальної силової операції проти України, зокрема в районі Північно-Кримського каналу", такі фактори, як: падіння цін на нафту й газ, сподівання Москви на посилення проросійських сил в Україні після осінніх місцевих виборів, місцеві вибори у самій РФ, а також вибори у США. За оцінками розвідки, "для Кремля не на часі сценарій військової агресії проти України восени 2020 року", але "в дальшій перспективі активність РФ щодо України може трансформуватися у масштабну військову операцію із захопленням нових українських територій".

Цьому можуть сприяти необхідність відвернути увагу від внутрішніх російських проблем, потреба вирішити проблеми окупованого Криму (водопостачання, провал курортного сезону), сфокусованість уваги західних країн на внутрішніх проблемах.

Інфографіка ZN.UA

Зазначимо, попри 6 років окупації територій України, заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко запевняв у липні, що в Росії "немає і бути не може" агресивних планів щодо нашої країни.


 



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