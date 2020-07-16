Військові РФ провели артилерійські стрільби біля берегів Криму
|09:45 03.08.2020
|Крим
Екіпаж фрегата Чорноморського флоту РФ "Адмірал Ессен" провів в анексованому Криму артилерійські стрільби по невидимих берегових цілях в районі полігону бойової підготовки "Опук". Стрілянину провели в рамках "бойової підготовки".
Про це 1 серпня повідомляє прес-служба Міністерства оборони Росії, передає РБК-Україна.
"При проведенні залікових артилерійських стрільб особовий склад фрегата "Адмірал Ессен" успішно вразив невидимі берегові цілі, що імітують позиції умовного противника, застосувавши артилерійську установку А-190", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що стрілянина артилерійськими снарядами по невидимих об'єктах виконувалась за штурманськими даними з використанням допоміжної точки наведення.
"Артилерійські стрільби по берегових цілях були проведені у відповідності з планом заходів бойової підготовки Чорноморського флоту", - заявили у відомстві.
Нагадаємо, раніше в РНБО повідомляли, що Росія в Криму розгорнула штаби й готова до потенційної агресії.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація вже втратила шанси успішно нормалізувати незаконну окупацію Криму.
Ще на цю тему:
Колонна БТРов выстроилась на выезде из Керчи / Видео
Вторгнення Росії в Україну буде, але не восени - головний розвідник
Ризики збройних конфліктів у Причорномор'ї
На полигоне Опук в Крыму начались учения подразделений армейского корпуса Черноморского флота РФ
В Севастополе началась подготовка российских водолазов к конкурсу
Россия усиливает боевые возможности ЮВО по уничтожению морских целей
Новый большой гидрографический катер в октябре войдет в состав Черноморского флота РФ
Оккупанты расширяют задачи гиперзвукового оружия
МЗС Росії повернуло Україні без розгляду ноту протесту через парад в анексованому Криму
Черноморский флот РФ начал масштабные учения