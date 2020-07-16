Ризики збройних конфліктів у Причорномор'ї

09:30 03.08.2020   Крим

Політика Російської Федерації становить загрозу в Чорноморському регіоні не тільки для України, а й для інших країн. Структура і дислокація сил Південного військового округу ЗС РФ свідчить про підготовку наступальних дій на території України.

Про це в ході Міжнародного онлайн-круглого столу на тему "Виклики і загрози Чорноморського регіону" заявив російський військово-політичний експерт Юрій Федоров, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Головна військова загроза, яка існує в цьому регіоні - це політика Росії і відповідно збройні сили, які в тій зоні зосереджені... Це перш за все сили Південного військового округу… За приблизними підрахунками в ньому налічується близько 840-850 основних бойових танків, приблизно 2300 бойових броньованих машин, 275 бойових літаків. Це дуже велике зосередження збройних сил, що набагато перевершує за своєю потужністю збройні сили Чорноморських держав. І я думаю, що за особовим складом Південний військовий округ приблизно збігається зі Збройними силами України», - зазначив Федоров.

Він додав, що дані є умовними, адже офіційні джерела РФ не повідомляють про те, які саме озброєння знаходяться в тому чи іншому військовому окрузі.

За словами Федорова, найпотужніше угруповання, представлене ​​8-ю гвардійською загальновійськовою армією, в яку входять 150-а мотострілецька дивізія, дислокована поряд з кордонами України і призначена для наступальних ударних операцій. Крім того, до складу 8-ї загальновійськової армії де-факто включені два армійські корпуси, які дислокуються на окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

«Ці сили призначені для війни проти України, що досить очевидно. Інших цілей у 8-ї загальновійськової армії та двох армійських корпусів, які підпорядковуються штабу 8-ї армії, немає», - вважає військовий експерт.

Крім того, на у східній частині Північного Кавказу дислокована 58-а загальновійськова армія, яка призначена для військових операцій проти Грузії й Азербайджану. А 49-а загальновійськова армія зі штабом у Ставрополі належить до сил другого ешелону, які призначені для посилення військ 8-ї та 58-ї армій.

На думку Федорова, якщо дивитися на дислокацію російських військ, то їхнім головним завданням є операції типу «бліцкриг», щоб завдати моментальної, якнайшвидшої поразки військам потенційного противника.

Ще одне, вже четверте, угруповання російських військ, повідомив експерт, розташовується в окупованому Криму.

Війська цього угруповання вирішують три завдання: перше - це наступальна операція проти України, друге - ракетні комплекси берегової оборони і берегова авіація, які мають не допустити появи або участі в бойових діях кораблів НАТО, а також захист крилатих ракет «Калібр», розміщених на підводних човнах і ракетних кораблях.

«Головний стратегічний задум - це військові операції дуже швидкі, типу «бліцкриг», з тим, щоб здобувши швидку локальну перемогу над потенційним противником, після цього диктувати юридичні умови врегулювання, діючи вже з позиції сили», - вважає Федоров.

Також він назвав кілька сценаріїв збройних конфліктів, які можливі в Чорноморському регіоні. Перший сценарій за участю Росії - війна проти України. Швидше за все вона може початися, вважає Федоров, з наступальних операцій невеликих за масштабами сил на північ від Криму, які потім поширяться й охоплять східні та південно-східні області.

Другий тип сценарію, який стає сьогодні особливо актуальним - зіткнення Росії і Туреччини, зазначив Федоров. Він нагадав, що азербайджанські та турецькі війська вже почали спільні навчання на території Азербайджану після ескалації кризи 12 липня, яка тепер може перерости в зіткнення із залученням Росії та Туреччини.

«На жаль, сьогодні ситуація така, що російська політика і російські збройні сили, які є інструментом реалізації цієї політики, перетворилися на військову загрозу в Чорноморському басейні, яка може перерости географічні кордони цього регіону», - резюмував експерт.



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