Росія обмежує право на пересування жителів Криму, прикриваючись боротьбою з пандемією коронавірусу.

Про це сказав представник України при міжнародних організаціях Євген Цимбалюк під час виступу в Постійній раді ОБСЄ у Відні, передає Радіо Свобода.

«Громадяни України, які проживають постійно в Криму і Севастополі, можуть покинути тимчасово окуповану територію і повернутися тільки один раз. Жителі Криму, які відмовилися отримати російський паспорт, вважаються іноземцями та можуть виїхати тільки без можливості повернення до Криму», – розповів посол.

Цимбалюк також наголосив, що російські прикордонники штрафують кримчан за пред'явлення українських паспортів при перетині адміністративного кордону.

«Окупаційна влада вимагає для пропуску використовувати тільки російські паспорти», – додав представник України.

Посол вчергове закликав Росію дотримуватися міжнародних домовленостей і припинити окупацію Криму.

Представник Росії Олександр Лукашевич виступив із доповіддю про порушення прав національних меншин в Україні. Він не згадував про Крим.

Раніше у «Кримській правозахисній групі» (КПГ) повідомили, що при в'їзді в анексований Крим через адмінкордон із Херсонською областю співробітники прикордонслужби ФСБ вимагають від кримчан надавати російський паспорт. Тим, у кого він відсутній, виносять постанову про адміністративне покарання.

На початку липня прикордонне управління ФСБ Росії в анексованому Криму повідомило, що зареєстрованих на півострові кримчан штрафуватимуть за спробу перейти адміністративний кордон за українським паспортом. Своєю чергою, Україна не визнає російські паспорти, видані в анексованому Криму, і в'їхати на материкову частину України за ними не можна.

Також при перетині адміністративного кордону прикордонного управління ФСБ Росії видає документ, згідно з яким, кримчанину надається право одноразового виїзду з території півострова.

До Міністерства закордонних справ України наголосили, що Росія порушує міжнародне право, обмежуючи кримчан у свободі пересування.