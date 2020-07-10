Кулеба вважає за необхідне розширити пакет санкцій ЄС щодо РФ

09:01 03.08.2020   Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що пакет санкцій Європейського союзу щодо Росії потрібно розширити, оскільки країна-агресор продовжує тимчасову окупацію українських територій.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, в п'ятницю Кулеба провів зустріч з керівниками дипломатичних місій ЄС і його держав-членів, акредитованих в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

"Глава МЗС відзначив ключове значення міжнародного політичного і санкційного тиску на РФ з урахуванням продовження агресивної політики Кремля проти України та інших держав. Зокрема, він подякував ЄС за "кримський" пакет санкцій і наголосив на необхідності його розширення з урахуванням того, що Російська Федерація й надалі продовжує окупацію і нехтує своїми зобов'язаннями як держави-окупанта відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні відомства.

Міністр нагадав у цьому контексті про незаконний запуск залізничного сполучення між РФ і тимчасово окупованим Кримом, а також незаконному проведенні російських волевиявлень на півострові.

"Повне виконання Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах має залишатися основним принципом в політиці ЄС щодо РФ. Якщо хтось спробує змінити цей принцип, поки російська політика не повернулася в рамки міжнародного права, це тільки підвищить загрози і відправить Російській Федерації помилкові сигнали", - зазначив він.

Крім того, однією з тем зустрічі стала важка правозахисна ситуація в окупованому Росією Криму, протиправні переслідування українських громадян. Кулеба переконаний, що санкційна політика ЄС за порушення прав людини повинна застосовуватися і до злочинних дій РФ на тимчасово окупованому півострові.

Глава МЗС в ході зустрічі також звернув увагу на загрози, які становить для загальноєвропейської безпеки масштабна мілітаризація РФ Криму і Чорноморського регіону.

Крім іншого, міністр розповів про створення міжнародної платформи з деокупації АРК і закликав європейських партнерів приєднатися до неї.

Також глава МЗС закликав якомога швидше підписати Угоду про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС і поінформував про кроки України "щодо врегулювання російсько-українського конфлікту політико-дипломатичним шляхом на виконання рішень Паризького саміту "нормандської четвірки".



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