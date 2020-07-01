На острові Зміїний прикордонники провели навчальні стрільби

08:15 03.08.2020   Україна

Особовий склад прикордонної комендатури швидкого реагування Ізмаїльського загону Держприкордонслужби України 30 липня відпрацював практичні вправи з бойовою стрільбою на острові Зміїний.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України, передає Цензор.Нет.

"Прямо посеред моря спецпризначенці підвищували свою майстерність зі стрільби з гранатометів, кулеметів і іншої стрілецької зброї", - повідомляє Держприкордонслужба.

[Прикордонники провели навчальні стрільби на острові Зміїний 01]

Зазначається, що більше тижня тому цей підрозділ разом з іншими підрозділами Південного регіонального управління, корабельно-катерного складу Регіонального управління Морської охорони і ВМС України брали участь у спільному практичному тренуванні з проведенням бойових стрільб, яке також проходило на острові.



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