Сполучені Штати пишаються своєю військовою допомогою Україні, яка відбиває агресію РФ, а озброєння оборонного характеру, яке постачає Україні Вашингтон, може боятися лише агресор.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У рамках своєї великої дезінформаційної кампанії посол Росії неодноразово згадував про надання американської військової допомоги Україні. Посол намагався виставити цю військову допомогу у негативному світлі, стверджуючи, що це США, а не Росія, відповідальні за продовження цього конфлікту. Росія зробила особливий акцент на постачанні протитанкових ракет Javelin. Ці ракети призначені, як випливає з їх опису, для знищення або виведення з ладу бронетехніки, наприклад, танків. Іншими словами, вони є оборонним озброєнням. Як колись заявляв колишній міністр оборони США Джеймс Меттіс, "оборонна зброя викликає занепокоєння лише, якщо ви агресор", - сказав Гілмор.

Дипломат зазначив, що США надали Україні майже 2 млрд дол. допомоги у оборонній сфері з моменту, коли Москва розпочала конфлікт у 2014 році. Поруч з наданням озброєння, техніки та обладнання оборонного характеру, американська сторона також допомагала фінансово з підготовкою українських військовослужбовців.

"Нічого з цього не є секретом. Насправді ми пишаємося тим, що допомагаємо Україні захиститися від російської агресії, і ми відкрито заявляємо про нашу підтримку", - наголосив Гілмор.

Він додав, що лише минулого місяця американське посольство в Україні оголосило про постачання зброї та іншого обладнання на суму 60 млн дол., а Конгрес США затвердив пакет допомоги на суму 250 млн дол. у цьому році.