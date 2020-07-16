В оккупированном Севастополе началась подготовка сборной команды водолазных специалистов Военно-Морского Флота (ВМФ) России для участия в конкурсе «Глубина-2020» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Международный этап конкурса «Глубина-2020» пройдёт в этом году в Севастополе, все конкурсные мероприятия спланированы организаторами с проведением и соблюдением противоэпидемических требований, действующих в регионе, пишет пресс-служба Минобороні России.

Участие в конкурсе уже подтвердили ряд иностранных команд, которые планируют своё прибытие в Севастополь.

В настоящее время водолазы сборной ВМФ России отрабатывают навыки и умения в выполнении всех заданий, включённых в программу конкурса, таких как работа в замкнутом пространстве, оказание помощи аварийному надводному кораблю, поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки, подводная сварка, сборка фланца, а также оказании первой медицинской помощи при спасении тонувшего.

В этом году в отборочных конкурсах принимали участие команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, частей центрального подчинения Главного Командования ВМФ, подразделения МЧС, а также военных учебных заведений России.

По итогам всеармейского этапа конкурса лучшей в общекомандном зачёте стала команда Тихоокеанского флота.