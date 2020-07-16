По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 30 - 31 июля прошли следующие мероприятия:

1. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) проверил готовность военных объектов в Астраханской области к проведению масштабных специальных учений.

Генерал армии Александр Дворников провел рекогносцировку мест развертывания полевых командных пунктов, а также состояние учебно-материальной базы полигона Капустин Яр.

Осмотрев готовность полевого лагеря, предназначенного для иностранных участников спецучений с силами и средствами материально-технического обеспечения (МТО) войск (коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности «Эшелон», командующий войсками ЮВО отдал дополнительные указания для создания комфортных условий проживания.

«В условиях жаркого климата в районе проведения учений необходимо обеспечить достаточный объем питьевой воды как бутилированной, так и доставляемой в автоцистернах из скважин», — потребовал генерал армии Александр Дворников от представителей обеспечивающих организаций.

Специальные учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями родов войск, специальных войск, соединений и воинских МТО ЮВО пройдут во второй половине августа.

Учения развернутся одновременно на 25 полигонах, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на российских военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осети.

Кроме того, в мероприятиях боевой подготовки будут задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальные учения войск ЮВО привлекут свыше 20 тыс. личного состава, около 5 тыс. единиц техники в составе более 50 соединений, воинских частей и организаций военного округа.

На учениях будет отработано управление материально-техническим, инженерным, медицинским и другими видами обеспечения в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

2. Расчеты беспилотной авиации мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) обеспечили видеотрансляцию двусторонних батальонных тактических учений на полигоне Прудбой под Волгоградом.

Видеотрансляция осуществляется при помощи нескольких моделей беспилотных летательных аппаратов, способных находиться в полете от полутора до 10 часов и обеспечивать устойчивый видеосигнал на высотах от 2,5 до 4 тыс. м, и на дальности от 25 м до 1,2 км.

Видеосигнал транслируется в прямом эфире для контроля проведения занятий региональным центром управления ЮВО.

В ходе двусторонних учений мотострелки отрабатывают ряд тактических эпизодов, в том числе маневренную оборону, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с реактивной артиллерией.

В учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы «Тор», самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», «Хоста»/

3. Единственный в мире ракетный экраноплан проекта 903 «Лунь» доставлен в парк «Патриот» в Дербенте (Дагестан). Буксировка корабля по морю заняла 14 часов.

Для обеспечения транспортировки Каспийская флотилия выделила три буксира и два катера сопровождения. Всего было задействовано 40 человек личного состава военнослужащих флотилии.

Подготовка к транспортировке ракетного экраноплана из Каспийска заняла около суток. «Лунь» станет центральным экспонатом дербентского парка «Патриот».

Спаравочно:

Советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» создан на заводе «Волга» в Нижнем Новгороде. В 1986 году перенаправлен в Дагестан на Каспийскую флотилию для проведения испытаний и передачи в дальнейшую эксплуатацию, которая завершилась в 1991 году.

Экраноплан предназначен для нанесения ракетного удара по надводным кораблям. «Лунь» благодаря высокой скорости движения и незаметности для радаров мог подходить к авианосцам на расстояние точного пуска ракеты. Является единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

4. Батальонные тактические учения (БТУ) в войсках Южного военного округа (ЮВО) дополнительно охватили полигоны в Армении, Волгоградской и Ростовской областях.

К проведению двусторонних БТУ приступили батальонные тактические группы российской военной базы в Армении на горном полигоне Алагяз. Танковые подразделения в составе разведывательно-огневых комплексов выполнили боевые стрельбы по целям, расположенным на дальности до 4 тыс. м, скрытым за складками горной местности.

Накануне по сигналу учебной тревоги также были подняты воинские части 8-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированные в Волгоградской и Ростовской областях.

Батальонные тактические группы в полной экипировке убыли на общевойсковые полигоны Прудбой под Волгоградом и Кузьминский в Ростовской области, где приступили к инженерному оборудованию районов сосредоточения.

В ходе инженерного обеспечения подразделений в условиях ведения ими маневренной обороны инженерные подразделения применяют тактику «Сирийский вал», обеспечивающую создание насыпных укрытий для бронетехники при ведении боя и выполнении противоогневого маневра.

При выполнении инженерного обеспечения на учениях отрабатываются следующие задачи: ведение инженерной разведки противника, местности и объектов; устройство и содержание инженерных заграждений; проделывание проходов в заминированных участках; подготовка и содержание путей движения и маневра войск.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних БТУ одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья — в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более 5 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

5. В Краснодарском крае военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) завершили реконструкцию вододрома на территории воинской части для подготовки водолазных и инженерных подразделений. В результате площадь искусственного водоема увеличена до 100 кв. м, а глубина достигает 3,5 м.

Военнослужащие на обновленном объекте уже приступили к освоению водолазных навыков, наведению моста через водную преграду, проведению разведки дна водоема и выполнению подводных работ.

Военнослужащие смогут выполнить установку 8 пролетов эстакадного моста РЭМ-500 общей протяженностью 100 м на территории соединения. По установленным нормативам на решение этой задачи отводится 20 часов.

Первые испытательные погружения водолазов намечены на август текущего года.

Для проведения работ было привлечено более 100 человек и задействовано до 20 единиц специальной техники. Мероприятия проводились в рамках развития учебно-материальной базы соединений и воинских частей ЮВО.

6. Альпинисты ВС РФ и Росгвардии выполнили восьмое специальное задание «Преодоление скального участка местности» в рамках всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» в Приэльбрусье в ущелье Терскол.

Военные скалолазы преодолели скальный участок местности, высота скального массива составила 150 м. При преодолении участка первая связка с нижней страховкой прокладывала маршрут, по проложенному пути передвигалась вся команда, а последняя связка собирала с контрфорса все снаряжение.

Лучшее время в преодолении скалы показала команда Восточного военного округа, которая за 31 минуту 11 секунд пролезла по скальному маршруту. Второе время показали представители Росгвардии, третье – коллектив Южного военного округа. После подсчета штрафных баллов будет определен победитель этого специального задания.

«Специальное задание «Скальный участок местности» входит во второй этап конкурса «Эльбрусского кольца», в ходе которого военнослужащие совершают стокилометровый марш вокруг Эльбруса. Все альпинисты выполняют задания конкурса в реальных условиях и в отрыве от расположения части. Препятствия преодолеваются со штатным оружием и в полной экипировке, вес которой составляет не менее 30 кг», – пояснил главный судья конкурса, заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Украинец.

В общекомандном зачете после выполнения первого этапа конкурса лидирует команда ВДВ, со счетом 4209 очков. На втором месте идет Восточный военный округ – 3848, на третьем – Южный военный округ – 3805 очков.

Подведение итогов второго этапа конкурса состоится после возвращения всех команд и судейской коллегии с маршрута марш-броска.

Всего в соревнованиях задействовано более 150 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

7. Танковые экипажи военной базы в Южной Осетии приступили к выполнению боевых стрельб на полигонах по движущимся мишеням с применением беспилотных летательных аппаратов. Этап боевой стрельбы проводится в рамках двустороннего тактического учения с батальонными тактическими группами соединения.

Более 30 танковых экипажей выполнили стрельбу из пушек танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2 тыс. м по координатам, полученным от беспилотников. Стрельбы проводятся как в дневное, так и в ночное время с использованием тепловизоров.

Механики-водители выполняют упражнения по вождению по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья – в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в Абхазии и Южной Осетии. В учениях задействовано более 5 тыс. военнослужащих и порядка 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

8. Расчеты самоходных гаубиц ЮВО в Абхазии уничтожили пункты управления и склады с вооружением условного противника, выполнив тактический прием «сползание огня».

Боевые стрельбы выполнялись расчетами самоходных гаубиц 2С3 «Акация» в составе двух подразделений при взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Тактический прием позволяет переносить огонь в ходе стрельбы от переднего края обороны в тыл условного противника с минимальными интервалами, что обеспечивает нанесение максимальных потерь.

Помимо этого, была проведена разведка целей с использованием современных станций и комплексов звукометрической артиллерийской разведки.

Особое внимание было уделено организации связи и всестороннего взаимодействия в системе управления «батарея-дивизион».

В стрельбах приняли участие около 500 военнослужащих артиллерийских подразделений базы ЮВО, было задействовано более 150 единиц военной техники.

9. В Кабардино-Балкарии в одиннадцатый соревновательный день участники всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» выполнят три итоговые задачи второго этапа и завершат шестисуточный марш вокруг горы Эльбрус.

Участникам соревнования предстоит выполнить специальные задания «Преодоление ледового участка (подъем)» и «Преодоление ледового участка (спуск)». Преграда организована на ледовом склоне протяженностью до 100 м со средним углом подъема 60 градусов.

После выполнения ледовых специальных задач подразделения в полном составе с оружием и снаряжением совершат дневной переход по несложным ледовым и осыпным склонам пер. Хотютау (выс. 3549 м) – ледник Азау Большой (выс. 3334 м) – ледовое озеро (3264 м) – ледник Азау Малый – п. Терскол (выс. 2462 м).

На подходе к Спортивному центру «Терскол» каждое подразделение выполнит последнюю специальную задачу второго этапа конкурса «Транспортировка пострадавшего». Подразделение с использованием альпинистского снаряжения на комбинированном склоне подготовит одного из участников к транспортировке и транспортирует его по участку протяженностью 2 км (крутизна склонов не менее 30 градусов).

«После преодоления ледового участка длиной 100 метров (спецзадание №10 и №11) и транспортировки пострадавшего (двенадцатая специальная задача), команды спустятся с гор и замкнут «Эльбрусское кольцо», чтобы после дня отдыха осуществить восхождение на самую высокую вершину Европы – Эльбрус (5642 м). Это третий этап конкурса, который включает в себя три спецзадания – скоростной забег по маршруту поляна Азау (высота 2356 м) – гора Эльбрус (высота 5642 м), марш-бросок с поляны Азау к «Приюту 11» (4130 м), а уже оттуда – восхождение на Эльбрус», – рассказал главный судья конкурса, заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Украинец.

10. На полигоне Кадамовский в Ростовской области с военнослужащими инженерно-саперного подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) начались полевые занятия, в ходе которых они будут совершенствовать навыки по поиску мин и фугасов.

В рамках полевого выхода инженеры совершили марш на полигон, где по плану боевой подготовки в течение месяца с ними будут проводиться практические занятия.

В первый день полевого выхода военнослужащими были отработаны вопросы поиска и обезвреживания мин, фугасов и других взрывоопасных предметов при ведении инженерной разведки в ходе продвижения войск.

В занятиях принимают участие все военнослужащие инженерно-саперного подразделения 150-й мотострелковой дивизии ЮВО. Задействованы все образцы инженерной техники, современное оборудование и минно-розыскные собаки.

11. Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ и Росгвардии в ходе второго этапа всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», который проходит в Приэльбрусье на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол», преодолели горную реку Терскол.

Подразделения в полном составе с оружием и снаряжением выполнили седьмую специальную задачу конкурса «Навесная переправа через горную реку». Военнослужащие оборудовали навесную переправу через реку. Участники продемонстрировали навыки выбора опор на берегу реки с учетом горно-скалистой местности, постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением. «Надо было видеть, как после старта представители групп устремляются к реке и в длинном прыжке входят в воду уже на середине русла. Ещё 2-3 секунды, и они практически одновременно выходят на сушу», – рассказал вице-президент Федерации альпинизма России, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин.

«В силу того, что вторая водная преграда конкурсного маршрута не так велика и полноводна, как Баксан, – поясняет Иван Душарин, – парни стали применять прыжок с разбега в штатной экипировке. Понятно, что весь бурный поток им таким способом преодолеть не удаётся. Но, как минимум, половину пути они перепрыгивают».

Первый военнослужащий, который переправлялся через горную реку вброд, крепил веревки переправы к опоре. Посредством специального альпинистского грузоподъёмного устройства закреплённые на двух берегах верёвки натягивались, и по ним переправлялись первые военнослужащие. В среднем командам требовалось 10-15 секунд, чтобы переправить одного человека на противоположный берег. Следом тем же методом транспортировались рюкзаки.

По итогам всероссийского этапа соревнования будет назван лучший альпинистский взвод в составе 12 военнослужащих, который представит Россию на международном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» в августе/

12. B Новочеркасске состоялся чемпионат 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по летнему офицерскому троеборью.

Более 70 офицеров - представителей 18 сборных команд воинских частей и соединений из Ростовской и Волгоградской областей соревновались в таких дисциплинах как бег, плавание и стрельба из пистолета Макарова.

По итогам соревнований первое место заняла сборная команда 150-й мотострелковой дивизии.

22 спортсмена выполнили или подтвердили нормативы для присвоения спортивных разрядов по военно-спортивному многоборью.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда общевойсковой армии для участия в чемпионате ЮВО в Ростове-на-Дону по военно-спортивному многоборью в дисциплине «летнее офицерское троеборье».

13. Более 1,5 тыс. связистов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае привлечены к полевому выходу на специализированных полигонах.

Военнослужащим предстоит совершенствовать навыки развертывания автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5, полевых подвижных пунктов управления, узлов связи, проведения комплексных тренировок в различных диапазонах частот, а также освоить радиорелейную станцию связи Р-419-МП «Андромеда-Д» на базе автомобиля КамАЗ, унифицированные радиостанции Р-166-0,5 на базе бронетранспортера БТР-80, модернизированные аппаратные и другую технику.

Благодаря компьютеризированной системе управления и средствам связи нового поколения время на развертывание и настройку аппаратуры сократилось в три раза, а дальность связи увеличилась в два раза.

На завершающем этапе подготовки связисты выполнят нормативы по развертыванию полевых подвижных пунктов управления, полевых узлов связи и проведут комплексные тренировки в различных диапазонах частот.

В полевых занятиях задействовано около 300 единиц специальной техники связи, в их числе комплексы автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5, которые поступили в подразделения связи 49-й армии ЮВО в начале года для оснащения полевых пунктов управления. Комплексы предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

14. Артиллерия большой мощности Южного военного округа (ЮВО) уничтожила важные объекты условного противника в ходе учения в горах Северного Кавказа. Этап боевой стрельбы проведен в рамках двустороннего тактического учения батальонных тактических групп артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированного в Ингушетии.

На полигоне Тарское в Северной Осетии расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами выполнили воздушную разведку и вскрыли позиции артиллерийских систем условного противника. Данные были переданы на командный пункт батарей.

Огневой удар нанесли подразделения артиллерии большой мощности, в том числе батареи 240-миллиметровых самоходных минометов «Тюльпан» и 203-миллиметровых самоходных пушек «Малка».

После выполнения задачи по уничтожению важных целей артиллерийские подразделения совершили противоогневой манёвр и поразили сосредоточенным огнем опорные пункты условного противника.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья — в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более 5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение свыше 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

15. Модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М введен в эксплуатацию в Южном военном округе (ЮВО). Церемония ввода в строй воздушного судна состоялась на одном из аэродромов в Ростовской области. Главной особенностью модернизации самолета специалисты считают возможность выдачи целеуказаний по защищенному каналу связи непосредственно на гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Ранее сообщалось, что комплекс «Кинжал» заступил на опытно-боевое дежурство в зоне ответственности ЮВО.

Кроме того, новый самолет-разведчик оснащен современными комплексами радиоэлектронной, радиотехнической и оптико-электронной разведки, а также позволяет вести радиоперехват в широком спектре частот.

Модернизированный Ил-20 способен выполнять задачи в любых погодных условиях, а новейшее оборудование – обнаруживать малоразмерные объекты в воздухе, вести видео и фотосъемку высокого разрешения.

16. В Ростове-на-Дону стартовало первенство штаба Южного военного округа (ЮВО) по стрельбе из штатного оружия. В нем принимают участие генералы и офицеры управлений, отделов и служб управления округа.

Каждому участнику соревнований предстоит произвести три пробных (пристрелочных) и десять зачетных выстрелов из пистолета Макарова по грудным мишеням с расстояния 25 м.

Всего в состязаниях принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО, будет израсходовано более 2 тыс. патронов.

Коллегия из судей-экспертов в пулевой стрельбе определит победителей в командном и личном зачетах. Лучшие стрелки будут поощрены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

17. Гранатомётчики российской военной базы в Абхазии приступили к отработке стрелковых упражнений в рамках полевых сборов в горных условиях.

Комплекс занятий с более чем 500 военнослужащими-гранатомётчиками РПГ-7 и расчетами АГС-17 из разнородных подразделений соединения пройдёт в этом месяце в условиях горно-лесистой местности полигона Цабал и на побережье Черного моря на полигоне Нагвалоу.

Военнослужащие отработают тактические действия в полевых условиях, усовершенствуют навыки в скрытом передвижении, правильному выбору и оборудованию огневых позиций, наведении и разведке целей.

Также с гранатометчиками состоятся практические занятия, в рамках которых военнослужащие выполнят боевые стрельбы из автоматических и противотанковых ручных гранатометов. Под руководством опытных инструкторов базы военнослужащие повысят своё мастерство в правильной классификации целей днем и ночью, расчёте расстояния до неё и на максимальной дальности поражения огневыми средствами уничтожат бронетехнику условного противника.

18. Военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) из Волгоградской области навели наплавной железнодорожный мост на реке Волга в Астрахани общей протяжённостью около 1 км для прохождения по нему бронепоезда.

Занятия проводятся в преддверии специального учения с органами материально-технического обеспечения ЮВО.

Мост выдерживает до 540 т и позволяет обеспечить переправу большегрузной автомобильной и бронированной техники, а также пропуск железнодорожного подвижного состава, движущегося со скоростью около 30 км/ч.

По замыслу учения, авиация «противника» нанесет массированный авиационный удар по мосту, вследствие чего несколько секций выводного парома будут выведены из строя. Военнослужащим предстоит восстановить движение техники. Плацдарм на противоположном берегу, куда переправлялась тяжёлая боевая техника, будет захвачен тактическим воздушным десантом, который необходимо освободить от условного противника.

В тактико-специальном учении в конце августа примут участие около 300 военнослужащих железнодорожного соединения ЮВО, будет задействовано более 200 единиц специальной техники, катеров и авиации.

19. Подразделения связи российской военной базы в Абхазии приступили к развертыванию пунктов управления и организации связи в рамках мероприятий боевой подготовки.

На горном полигоне Цабал военнослужащие организуют устойчивую и защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника.

Военные связисты выполнят нормативы по развертыванию, работе и передислокации современных аппаратных станций и комплексов связи как в дневное, так и в ночное время, будет проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по организации радиосвязи на коротковолновых и ультракоротковолновых частотах в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с применением современной цифровой аппаратуры.

Всего в учении по развертыванию пунктов управления принимают участие около 500 связистов Южного военного округа, задействовано более 200 единиц специальной техники связи.

21. Более 4 тысяч военнослужащих 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в середине августа проведут серию тактико-специальных учений в Астраханской области.

Сводные тактические группы различных родов войск и специальных войск – инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, разведывательные и другие проведут специальные учения на местности с практической отработкой задач всесторонней поддержки мотострелковых подразделений.

«Ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020»», – отметил командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников.

Видеоконтроль на всех местах проведения учений будет осуществляться купольными камерами и видеокамерами беспилотных летательных аппаратов

Всего в ряде спецучений войск 49-й армии ЮВО планируется задействовать более 4 тыс. военнослужащих, а также около 400 единиц военной и специальной техники.