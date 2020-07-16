На полигоне Опук в Крыму начались учения подразделений армейского корпуса Черноморского флота РФ
|20:40 31.07.2020
|Крим
На межвидовом полигоне Опук в Крыму начался полевой выход артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора.
Подразделения совершили многокилометровый марш на штатной боевой технике из пункта постоянной дислокации на полигон, где личный состав будет совершенствовать навыки по выполнению боевых стрельб с огневых позиций разной степени сложности и с применением различных боеприпасов, пишет пресс-служба МО России.
В ходе полевого выхода военнослужащие выполнят более 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Мста-С», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.
В первые дни полевого выхода экипажи и расчёты отработали порядок совершения марша, выполнили нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.
Целью полевого выхода является поэтапное слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и в наступлении.
В течение месяца артиллеристы отработают комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням, выполнят зачетные упражнения контрольных стрельб в составе подразделений.
Завершением полевого выхода станет тактико-специальное учение артиллерийских подразделений.
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