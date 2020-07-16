На межвидовом полигоне Опук в Крыму начался полевой выход артиллерийских подразделений армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора.

Подразделения совершили многокилометровый марш на штатной боевой технике из пункта постоянной дислокации на полигон, где личный состав будет совершенствовать навыки по выполнению боевых стрельб с огневых позиций разной степени сложности и с применением различных боеприпасов, пишет пресс-служба МО России.

В ходе полевого выхода военнослужащие выполнят более 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня «Град», самоходных гаубиц «Мста-С», минометов «Поднос» и другого артиллерийского вооружения.

В первые дни полевого выхода экипажи и расчёты отработали порядок совершения марша, выполнили нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.

Целью полевого выхода является поэтапное слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и в наступлении.

В течение месяца артиллеристы отработают комплексы дневных и ночных стрельб по мишеням, выполнят зачетные упражнения контрольных стрельб в составе подразделений.

Завершением полевого выхода станет тактико-специальное учение артиллерийских подразделений.