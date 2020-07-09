Прокуратура АРК не може притягнути до відповідальності порушників санкцій

20:20 31.07.2020   Крим

В Україні необхідно сформувати координаційний центр, який би здійснював єдину політику щодо окупованих Росією українських територій.

Про це на онлайн круглому столі в Укрінформі «Російська пропаганда і плани Кремля на півдні України» повідомив керівник Кримськотатарського культурно-спортивного центру «Куреш» Ібрагім Сулейманов.

«На сьомий рік окупації в Україні не сформовано чіткої політики щодо окупованих територій. Вона є в загальному, але її немає конкретно, наприклад, в інформаційній сфері, законодавчій. Потрібен єдиний координаційний центр, який би проводив таку політику щодо окупованих територій», - сказав Сулейманов.

На його думку, робота існуючих в Україні державних структур, таких як, наприклад, Постійне Представництво Президента України в АРК і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була б більш продуктивною, якби у них було більше повноважень і необхідної законодавчої бази.

Найчастіше, зазначив громадський активіст, навіть прокуратура Автономної Республіки Крим не може притягнути до відповідальності порушників санкційної політики, тому що в Кримінальному кодексі України є відповідальність тільки за перетин вантажів через КПВВ, «але є ще порти, є повітряне сполучення».

«Коли ми, як громадськість, розкриваємо факти і говоримо про порушення, вони відповідають, що немає порушення законів... Але якщо немає законів, то немає і порушень», - зазначив Сулейманов.

Активіст повідомив, що в Херсонській області, де він проживає, в даний час використовуються наративи так званої «історичної спадщини російської імперії».

«Ті наративи, які використовували в останні роки перед агресією в Криму, видно в Херсонській області. Навіть не в Херсонській області, а на півдні України, починаючи з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Якщо коротко, це наративи так званої історичної спадщини, як правонаступниці російської імперії», - сказав Сулейманов.

За його словами, в Херсонській області вільно діють різні російські фонди, які, апелюючи такими демократичними цінностями, як свобода слова і захист рідної мови, проводять роботу, в якій «важко зрозуміти - де закінчується культура і починається політика».

Керівник громадської організації повідомив, що в «Херсонській області є школа імені Потьомкіна, фонд імені Потьомкіна і громадська організація імені Потьомкіна».

За сприяння агентства "Россотрудничество" херсонські школярі їздять в Москву, їм дарують книги про Росію, вони дають «клятву Потьомкіну» - так Росія присутня сьогодні в Україні під виглядом «відродження історичної пам'яті», проте в Україні "не можуть або не хочуть серйозно ставитися до цих викликів ", - резюмував херсонський громадський активіст.



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