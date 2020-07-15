Голова комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що Росія зможе офіційно постачати зброю бойовикам на Донбасі, якщо США затвердять щорічну військову допомогу Україні.

Як пише Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

За словами депутата, ухвалення Сенатом США законопроєкту про щорічну військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів "відкриє Росії двері" для офіційних поставок зброї бойовикам на Донбас.

Нагадаєм, напередодні група американських сенаторів внесла законопроєкт, який передбачає щорічне виділення Україні 300 мільйонів доларів на військову допомогу і стратегічну підтримку.

У свою чергу, в Білому домі підтримали збільшення поставок Україні летального озброєння в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік.