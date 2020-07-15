Росія готова офіційно постачати зброю на Донбас, якщо США допомогатимуть Україні

20:00 31.07.2020   Росія

Голова комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що Росія зможе офіційно постачати зброю бойовикам на Донбасі, якщо США затвердять щорічну військову допомогу Україні.

Як пише Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

За словами депутата, ухвалення Сенатом США законопроєкту про щорічну військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів "відкриє Росії двері" для офіційних поставок зброї бойовикам на Донбас.

Нагадаєм, напередодні група американських сенаторів внесла законопроєкт, який передбачає щорічне виділення Україні 300 мільйонів доларів на військову допомогу і стратегічну підтримку.

У свою чергу, в Білому домі підтримали збільшення поставок Україні летального озброєння в оборонному бюджеті на 2021 фінансовий рік.



Ще на цю тему:

10:40 31.07.2020
РФ перебрасывает новейшее вооружение к западным границам для «сдерживания НАТО»
18:00 29.07.2020
ЮВО: Связисты в Ставрополье получили машины управления П-230Т
16:30 27.07.2020
Росія розгорнула в Сирії ще одну базу електронної розвідки
09:45 27.07.2020
ВМФ Росії отримає «гіперзвукову зброю, яка не має аналогів у світі» - Путін
20:00 23.07.2020
"Матрьошка" по-флотські: Росія буде ховати ракетну зброю у морських контейнерах. Які висновки варто зробити? / Відео
15:15 23.07.2020
У Росії забракло грошей на зброю: запропоновано три роки економії
16:30 21.07.2020
Треба враховувати: Росія прискорює розвиток артилерії / Фото
19:15 17.07.2020
МИД России пригрозил ядерными ракетами Польше и Прибалтике
18:00 17.07.2020
Російські окупаційні війська почали застосовувати на Донбасі підривні пристрої "Охота"
10:15 17.07.2020
Путин поручил увеличить производство танков
15:45 15.07.2020
“Луч” готовий до серійного виробництва нових високоточних ракет
19:37 13.07.2020
В России создали легкий бронеавтомобиль «Стрела»
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
13:40 31.07.2020
Греция готова к разграничению морских границ с Турцией
17:47 30.07.2020
Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
19:45 29.07.2020
ЮВО: В горах Абхазии российские артиллеристы проведут учения
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Росія Росія
21:00 31.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 30 - 31 июля
20:00 31.07.2020
Росія готова офіційно постачати зброю на Донбас, якщо США допомогатимуть Україні
18:30 31.07.2020
США в ОБСЄ про Росію: Оборонна зброя викликає занепокоєння лише в агресора
18:20 31.07.2020
Новый российский "Буян-М" с "Калибрами" пройдет испытания в Новороссийске
Всі новини країни
Румунія Румунія
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
18:40 31.07.2020
В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото
14:00 31.07.2020
Минобороны Турции показало, как проходят совместные учения в Азербайджане / Видео
11:18 30.07.2020
Кораблі Туреччини та США провели спільні навчання в Середземному морі
16:15 29.07.2020
Парламент Туреччини прийняв закон про посилення контролю за соцмережами
Всі новини країни
Україна Україна
20:40 31.07.2020
На полигоне Опук в Крыму начались учения подразделений армейского корпуса Черноморского флота РФ
20:20 31.07.2020
Прокуратура АРК не може притягнути до відповідальності порушників санкцій
19:40 31.07.2020
На Одещині пройдуть масштабні антитерористичні навчання
19:20 31.07.2020
В українській армії зросла кількість хворих на COVID-19, за добу – 34 випадки
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд