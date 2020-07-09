На Одещині пройдуть масштабні антитерористичні навчання

19:40 31.07.2020   Одесская обл.

В Одеській області з 3 по 7 серпня пройдуть планові тактико-спеціальні антитерористичні навчання.

Про це повідомили в управлінні Служби безпеки області, пише ZN,UA.

Тренування планують проводити на території півдня Одеської області в районах населених пунктів Сергіївка, Шабо, Прибережне, Біленьке та прилеглих територіях.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацгвардії, Нацполиции, Військової служби правопорядку, ДПСУ, ДСНС, а також представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

"Служба безпеки України закликає мешканців, які проживають в районі проведення навчань, зберігати спокій у зв'язку із зосередженням у населених пунктах спецназівців і військових. Під час заходів можливе тимчасове запровадження особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона руху людей та руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що умови навчань будуть максимально наближеними до реальних, силовики використовують спеціальну техніку і озброєння.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря проходять ювілейні, двадцяті, українсько-американські навчання Sea Breeze. Через пандеміїю коронавірусу вони обмежились тільки морською фазою із залученням авіації. Спільні заходи розгортаються в акваторії Чорного моря без контакту особового складу. 



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