Станом на ранок 31 липня в Збройних силах України 189 осіб хворіють на гостру респіраторну хворобу COVID-19. За останню добу виявлено 34 нових випадки.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Facebook пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 31 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 189 осіб. Всього за час пандемії одужало 616 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 538 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 57. За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі в закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 3 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, 762 військовий госпіталь м.Біла Церква – 2 військовослужбовці, Чернігівська міська лікарня №2 – 1 працівник ЗСУ).

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 26 осіб (Київська область – 3 військовослужбовці, 1 державний службовець та 3 працівники ЗСУ, Львівська область – 8 військовослужбовців, Одеська область – 1, Харківська область – 1, Рівненська область – 1, Івано-Франківська область – 3, Сумська область – 2, Хмельницька область – 3 військовослужбовці).

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, у них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на 31 липня в Україні лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, за добу — 1090 нових.