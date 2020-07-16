СИЗО оккупированного Крыма переполнены

19:00 31.07.2020   Крим

В оккупированном Крыму следственные изоляторы переполнены. Так как соответствующие органы принимают решения о заключении под стражу не взвешенно. 

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, пишет flot2017.

Из-за большого количества заключенных в СИЗО не соблюдаются санитарные нормы по площади. В условиях угрозы распространения коронавируса в переполненных СИЗО увеличивается риск инфицирования.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов считает, что ситуация в СИЗО обусловлена «отсутствием взвешенного подхода при принятии решений о заключении граждан под стражу». Прежде всего это касается лиц, которые обвиняются в совершении преступлений небольшой и средней тяжести.

Генпрокурор подтвердил, что в СИЗО условия содержания не отвечают не то что международным, но и российским требованиям.  «Условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в местах лишения свободы не всегда отвечают требованиям российского законодательства и международным стандартам», — сказал Краснов.

Ранее мы сообщали, что симферопольское СИЗО переполнено более 5 лет, то есть всего оккупации.

В начале июля российские силовики после обысков задержали семь человек. Все в основном крымские татары, арестованы по обвинению в политической принадлежности.



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