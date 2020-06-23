В 2022 году турецкие военные получат новый плавающий БТР / Фото

18:40 31.07.2020   Туреччина

ВМС Турции получат партию новых амфибийных бронетранспортеров ZAHA национальной разработки в 2022 году. 

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает Navy Recognition со ссылкой на Наиля Курта, гендиректора компании FNSS Defense Systems, отвечающей за разработку и производство боевой машины, пишет Военное.РФ.

По его словам, морские испытания ZALA уже начались.

Контракт на поставку 27 бронетранспортеров (23 единицы – в стандартной комплектации, две – командно-штабные машины, две – эвакуационные) стороны подписали в марте 2017 года. Предполагается, что новая техника сможет базироваться на универсальном десантном корабле "Анадолу", строительство которого продолжается на верфи в Тузле (Стамбул). Ввод УДК в строй планировался на 2021 год, но весной 2019 года на борту произошел пожар, после чего новые сроки передачи корабля турецкому флоту неизвестны.

Основное предназначение ZAHA – это обеспечивать оперативную высадку морской пехоты с УДК на берег.

Как заявил Navy Recognition Наиль Курт, конструкция кузова и мощные водные движители обеспечивают ZAHA высокую мобильность: БТР сможет развивать по воде скорость до 7 узлов (максимальная скорость на суше – 70 км/ч). Бронемашина рассчитана на преодоление преград высотой до 0,9 метра и рвов шириной до 2 метров.

Боевой дистанционно управляемый модуль ZAHA оснащен 12,7-мм пулеметом и 40-мм автоматическим гранатометом.

Фото с сайта Военное.РФ



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