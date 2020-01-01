В пятницу, 31 июля, Зеленодольский завод имени Горького отправил новый малый ракетный корабль проекта 21631 "Грайворон" на внешнюю сдаточную базу в Новороссийск.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, там МРК предстоит пройти все этапы ходовых и государственных испытаний, после чего его передадут ВМФ России, пишет сайт Военное.РФ.

В пресс-службу отметили, что церемония отправки корабля прошла в рабочем режиме. С напутственным словом к экипажу и сдаточной команде обратился генеральный директор завода Александр Карпов. На мероприятии также присутствовали администрация и представители трудового коллектива.

"Гайворон", получивший название в честь старинного русского города, станет девятым кораблем проекта 21631 в составе ВМФ России. Его строительство началось на Зеленодольском заводе в 2015 году. В июне 2020 года стартовали швартовные испытания.

МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") – многоцелевые корабли типа "река-море". Оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения, в том числе новейшим универсальным ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК".

Водоизмещение МРК проекта 21631 составляет 949 тонн при длине в 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.