Спеціалізовані бронеавтомобілі, виробництва приватної компанії ТОВ Конструкторське-виробниче підприємство "Українська бронетехніка", спецпризначенці почали отримувати в 2020 році.

Як розповів командувач Сил спецоперацій генерал-лейтенант Ігор Луньов, окрім нових бронемашин, підрозділи ССО також отримують й інші новітні зразки озброєння та військової техніки від приватних виробників, пише defence-ua.

Зокрема, мова йшла про напівавтоматичні снайперські гвинтівки UAR-10 під патрон за стандартом НАТО 7,62х51 від української компанії UKROP, автомати "Вулкан" (військова назва автоматів "Малюк") виробництва ТОВ "Інтерпроінвест" та безпілотні комплекси Sparrow від ТОВ "НВП Spaitech".

"Швидкими темпами переоснащуємо підрозділи на сучасні зразки озброєння та техніки вітчизняного виробництва. Це дуже важливо. Ми вже замінили снайперські гвинтівки СВД на українські системи UAR-10, які набагато кращі. Вітчизняні автомати типу "Вулкан", тактичні безпілотні авіаційні комплекси Sparrow, призначені для ближньої розвідки, гарно зарекомендували себе під час виконання завдань за призначенням. Крайній рік ми вперше отримали бронеавтомобілі типу "Варта", - розповів Ігор Луньов.

Нагадаємо, бронемашини MRAP "Варта" 4х4, розроблені "Українською бронетехнікою", вперше були представлені у 2015 році. Після першої презентації СБА вже неодноразово був модернізований (наразі актуальна 10 версія) відповідно до досвіду експлуатації машини.

Загалом за ці роки у підрозділи Збройних сил, Національної гвардії України та МВС було поставлено близько 150 таких бронемашин. В ЗСУ першими спеціалізовані бронеавтомобілі отримали бійці 35-ї бригади морської піхоти. Згодом ці бронемашини також постачалися й в інші підрозділи, зокрема у 28 механізовану бригаду.

Одна з перших версій СБА "Варта" для спецпідрозділу МВС "Корд"