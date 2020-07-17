Канада поддержала санкции ЕС, введенные против России за хакерские атаки

17:40 31.07.2020   Росія

Канада положительно оценивает введение Евросоюзом санкций за кибератаки против граждан и организаций России, Китая и КНДР.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Канады, пишет Информационное сопротивление со ссылкой на НВ.

«Канада приветствует внесение Европейским Союзом лиц и организаций в новый санкционный список за вредную кибернетическую деятельность. Это — важный шаг на пути к привлечению исполнителей этих действий к ответственности», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что решение проблемы киберугроз нуждается в «бдительности внутри страны и координированных международных действиях».

«Канада решительно настроена … уменьшить опасность и пропагандировать стабильность в киберпространстве. Мы и в дальнейшем будем сотрудничать с нашими международными партнерами над разработкой мероприятий, направленных на предотвращение, сдерживание и противодействие вредным кибернетическим действиям», — говорится в заявлении.

Стоит напомнить, что 30 июля Евросоюз ввел санкции против шести человек и трех организаций Китая и РФ из-за кибератак. Под санкции попали сотрудники Главного разведывательного управления России Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников, а также Главный центр специальных технологий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России как структура ГРУ.



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