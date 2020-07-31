На терминале Ника-Тера открылся первый в Украине "аграрный супермаркет"

17:20 31.07.2020   Україна

Если раньше аграрий или трейдер вез урожай в терминал, выгружал его и уезжал пустыми, то сейчас по пути обратно можно купить удобрения или другие продукты, необходимые для ведения агробизнеса, отмечают в Ника-Тера.

Дистрибьюторская сеть "УкрАгро НПК" и терминал Ника-Тера (обе компании входят в Group DF) совместно открыли первый в Украине "аграрный супермаркет" на территории терминала.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию Group DF.

Отмечается, что по формату "аграрный супермаркет" является оптово-розничным складом-магазином. Целевая аудитория торговой точки - клиенты терминала и фермеры Николаевской и Одесской области.

"Открытие этой точки призвано удовлетворить возникший среди наших аграрных клиентов спрос. Если ранее аграрий или трейдер вез урожай в терминал для перевалки, выгружал его и обратно ехал пустыми, то сейчас им будет выгодно по пути обратно купить удобрения или другие продукты, необходимые для ведения агробизнеса, и поехать назад груженным. Это сокращает логистические расходы", - заявил начальник терминала Алим Агакишиев. 

Сообщается, что открытая торговая точка полностью оборудована для приема, хранения, фасовки и отгрузки продукции.  

"Наша стратегия - продавать товары по наиболее конкурентным в регионе ценам. На старте ассортимент продукции представлен различными видами азотных и сложных удобрений в различных видах упаковки. В наших планах постепенное расширение ассортимента: мы планируем торговать семенами, средствами защиты растений, другими химикатами. В будущем мы сможем продавать другие товары и услуги, необходимые фермерам, агропроизводителям, трейдерам", - добавил генеральный директор "УкрАгро НПК" Владимир Довбня.  

Напомним, ранее ЦТС сообщал, что терминал Ника-Тера, входящий в Group DF, в 2019/2020 маркетинговом году (1 июля 2019 года - 30 июня 2020 года) перевалил 6,4 млн тонн аграрных грузов, что на 20% больше, чем в 2018/2019 маркетинговом году.



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