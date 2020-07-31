В полночь 31 июля платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России.

Как сообщает РБК, российские пользователи системы при этом могут продолжать отправлять средства за границу или получать деньги из-за рубежа, пишет ghall.com.

Отмена внутрироссийских переводов связана с вступлением в июле в силу поправок к закону «О национальной платежной системе», которые были приняты годом ранее. В соответствии с документом, оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации больше не могут передавать информацию о переводах, которые проводятся внутри России, за рубеж. Также запрещается предоставлять доступ к этим данным с территории другого государства.