Популярная международная платежная система прекратила переводы внутри России
|17:00 31.07.2020
|Росія
В полночь 31 июля платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России.
Как сообщает РБК, российские пользователи системы при этом могут продолжать отправлять средства за границу или получать деньги из-за рубежа, пишет ghall.com.
Отмена внутрироссийских переводов связана с вступлением в июле в силу поправок к закону «О национальной платежной системе», которые были приняты годом ранее. В соответствии с документом, оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации больше не могут передавать информацию о переводах, которые проводятся внутри России, за рубеж. Также запрещается предоставлять доступ к этим данным с территории другого государства.
Ще на цю тему:
14:45 29.07.2020
"Газпром" вже не власник судна-трубоукладача "Північного потоку-2" - це частково дозволяє обійти санкції
"Газпром" вже не власник судна-трубоукладача "Північного потоку-2" - це частково дозволяє обійти санкції
14:45 27.07.2020
РФ можуть відключити від SWIFT: заява посла України в США
РФ можуть відключити від SWIFT: заява посла України в США
10:30 27.07.2020
Британія перегляне свою систему оборони для протидії Росії
Британія перегляне свою систему оборони для протидії Росії
11:45 24.07.2020
Сенат США ухвалив закон із санкціями проти Nord Stream-2
Сенат США ухвалив закон із санкціями проти Nord Stream-2
09:15 23.07.2020
«Все предыдущие санкции покажутся нам цветочками»: Дерипаска призвал готовиться к «адским санкциям» США
«Все предыдущие санкции покажутся нам цветочками»: Дерипаска призвал готовиться к «адским санкциям» США
09:00 17.07.2020
США розширили список санкцій за зв’язок із «кухарем Путіна»
США розширили список санкцій за зв’язок із «кухарем Путіна»