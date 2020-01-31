В первом полугодии морпорт «Черноморск» сократил убыток
|16:20 31.07.2020
|Україна
Госпредприятие «Морской торговый порт (МТП) «Черноморск» по итогам января-июня 2020 года получило убыток 4,563 млн грн против 79,711 млн грн за аналогичный период прошлого года.
Это следует из отчетности предприятия за первое полугодие, обнародованной пресс-службой госстивидора, пишут Порты Украины.
Согласно документу, чистый доход от реализации продукции предприятия за первое полугодие сократился на 15,7% — до 429,683 млн грн, себестоимость реализованной продукции — на 24%, до 398,44 млн грн. Валовая прибыль составила 31,243 млн грн против убытка 15,504 млн за первое полугодие 2019 года.
ГП «МТП «Черноморск» оперирует причалами №№1, 2, 7, 8 (выведен из эксплуатации), 9 (секции I-III выведены из эксплуатации), 10, 21, 22, 26, 27, 28 морского порта «Черноморск». Госстивидор в 2019 году сократил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 1,3% — до 6,759 млн тонн.
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