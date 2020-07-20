Новая коронавирусная инфекция лабороторно подтверждена за истекшие сутки у 28 человек в оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал т.н. "глава Крыма" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«За 30 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксёнов.

В оккупированном Крыму с начала пандемии выявлено 1 204 подтвержденных случаев COVID-19. «72 из них завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 882 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 142 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил глава республики.

С выздоровлением из больниц выписано 912 пациентов. От вируса скончались 15 человек.