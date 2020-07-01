Количество погибших в результате автомобильной аварии на трассе в Крыму увеличилось до девяти.

Еще один человек умер на операционном столе, сообщил Крыминформу источник в экстренных службах региона.

«Всего погибших на данный момент девять. Семь человек погибли на месте аварии, один человек умер по дороге в больницу, еще один – на операционном столе», – уточнил собеседник Крыминформа.

Четверо пострадавших в аварии были доставлены в Белогорскую центральную районную больницу. Один из пациентов находился в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести. Еще четверо были доставлены в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6.

Двое детей были доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. Помощь им оказана амбулаторно.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в ДТП, которое произошло сегодня утром на трассе Симферополь – Евпатория. Об этом сообщили в Главном следуправлении СК России по Крыму и Севастополю.

«Возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. Проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия», – сообщили в ведомстве.

Также уголовное дело возбудили сотрудники МВД по части 5 статьи 264 (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц) УК РФ.