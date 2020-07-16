В районе севастопольского села оккупанты сливают в почву химикаты
|15:00 31.07.2020
|Севастополь
В с. Штурмовое (Севастополь) предприятие произвело сброс химикатов на почву. Плодородный слой был отравлен анионными поверхностно-активными веществам.
Об этом сообщает пресс-служба «севприроднадзор», пишет flot2017.
«Специалисты» при производстве реагента гипохлорита натрия (NaOCl) для очистки и обеззараживания воды допустили сброс химических веществ на почву в селе Штурмовое. Почва загрязнена в том числе натрием, хлорид-ионами, сульфат-ионами.
Соответствующая служба, призванная следить за работой опасных производств, «севприроднадзор» привлекла виновных только к административной ответственности.
Почвам в районе поселка нанесен непоправимый вред, а виновные отделались админпротоколом. Смешная ответственность за экологическое преступление: административный штраф на граждан от 3 тыс до 5 тыс руб; на должностных лиц — от 10 тыс до 30 тыс рублей; на юридических лиц — от 40 тыс до 80 тыс руб.
«Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления», – сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее издание сообщало, что жители села Широкое (оккупированный Севастополь) препятствовали грузовикам сбрасывать строительный мусор 4 и 5 классов опасности в водоохранной зоне Чернореченского водохранилища.
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