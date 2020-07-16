В Южном военном округе применили тактику работы беспилотника ЧФ РФ «Форпост» в связке с авиацией по наведению и уничтожению морских целей.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в минобороны РФ, передае flot2017.

Тактика, усиливающая боевые возможности сил ЮВО, отработана в июле во время так называемой «внезапной проверки боевой готовности» войск и сил Южного и Западного военных округов государства-агрессора.

На учениях беспилотники обнаружили, идентифицировали в Черном море корабельную группу «противника». Навели на нее морскую авиацию, передав соответствующие координаты. Затем бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ уничтожили морского «противника» бомбовым ударом.

В ЮВО планируют применять подобную тактику и с противолодочными самолетами.

«Раньше для поиска морских целей приходилось отправлять разведывательный самолет, рисковать экипажем. А современные БЛА (беспилотные летательные аппараты – ред.) могут находиться в полете гораздо более длительное время», — заявил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Ранее мы сообщали, что оккупанты усилили 318-го смешанный авиационный полк ЧФ РФ эскадрильей дальних беспилотников «Форпост». В ходе июньских учений российской морской авиации в Черном море экипажи отработали нанесение бомбовых ударов по кораблям условного противника, используя разведданные БПЛА «Форпост».

Напомним, в июле в России прошла так называемая «внезапная проверка боевой готовности» сил и войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.