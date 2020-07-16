Россия усиливает боевые возможности ЮВО по уничтожению морских целей

14:40 31.07.2020   Крим

В Южном военном округе применили тактику работы беспилотника ЧФ РФ «Форпост» в связке с авиацией по наведению и уничтожению морских целей. 

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в минобороны РФ, передае flot2017.

Тактика, усиливающая боевые возможности сил ЮВО, отработана в июле во время так называемой «внезапной проверки боевой готовности» войск и сил Южного и Западного военных округов государства-агрессора.

На учениях беспилотники обнаружили, идентифицировали в Черном море корабельную группу «противника». Навели на нее морскую авиацию, передав соответствующие координаты. Затем бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ уничтожили морского «противника» бомбовым ударом.

В ЮВО планируют применять подобную тактику и с противолодочными самолетами.

«Раньше для поиска морских целей приходилось отправлять разведывательный самолет, рисковать экипажем. А современные БЛА (беспилотные летательные аппараты – ред.) могут находиться в полете гораздо более длительное время», — заявил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Ранее мы сообщали, что оккупанты усилили 318-го смешанный авиационный полк ЧФ РФ эскадрильей дальних беспилотников «Форпост». В ходе июньских учений российской морской авиации в Черном море экипажи отработали нанесение бомбовых ударов по кораблям условного противника, используя разведданные БПЛА «Форпост».

Напомним, в июле в России прошла так называемая «внезапная проверка боевой готовности» сил и войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.



Ще на цю тему:

11:00 31.07.2020
Новый большой гидрографический катер в октябре войдет в состав Черноморского флота РФ
08:45 31.07.2020
Водолазы нашли затонувшую в Керченском проливе российскую бронемашину / Видео
17:34 30.07.2020
Фрегат «Адмирал Эссен» тренувався відбивати ракетні удари у Чорному морі
17:01 30.07.2020
Оккупанты расширяют задачи гиперзвукового оружия
16:45 29.07.2020
МЗС Росії повернуло Україні без розгляду ноту протесту через парад в анексованому Криму
15:00 29.07.2020
Черноморский флот РФ начал масштабные учения
14:30 29.07.2020
Военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт в Севастополе в конце августа
10:45 29.07.2020
Україна звернулася до Генсека ООН через "парад" РФ в окупованому Криму
10:30 29.07.2020
Будівництво кораблів РФ у Керчі порушує суверенітет України й міжнародне право - ЄС
09:45 29.07.2020
У Керченській протоці не можуть знайти затонулу росыйську бронемашину
09:30 29.07.2020
Двое срочников Черноморского флота РФ избили и ограбили прохожего
08:45 29.07.2020
Фрегат Черноморского флота РФ провел учения в Средиземном море
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
13:40 31.07.2020
Греция готова к разграничению морских границ с Турцией
17:47 30.07.2020
Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
19:45 29.07.2020
ЮВО: В горах Абхазии российские артиллеристы проведут учения
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Росія Росія
12:40 31.07.2020
Помпео: США зроблять усе можливе, щоб Nord Stream 2 не загрожував Європі
10:40 31.07.2020
РФ перебрасывает новейшее вооружение к западным границам для «сдерживания НАТО»
10:20 31.07.2020
Опрос «Левада-центра»: Путину доверяют 23% россиян
20:30 30.07.2020
Євросоюз запровадив санкції проти 4 росіян і російського ГРУ за кібератаки
Всі новини країни
Румунія Румунія
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
14:00 31.07.2020
Минобороны Турции показало, как проходят совместные учения в Азербайджане / Видео
11:18 30.07.2020
Кораблі Туреччини та США провели спільні навчання в Середземному морі
16:15 29.07.2020
Парламент Туреччини прийняв закон про посилення контролю за соцмережами
14:00 29.07.2020
Турецкая верфь готовит к спуску на воду круизное судно на электротяге для норвежской компании
Всі новини країни
Україна Україна
16:00 31.07.2020
Крым становится чеховским ружьем, которое должно выстрелить
15:40 31.07.2020
COVID-19 за сутки подтвержден у 28 человек в Крыму
15:20 31.07.2020
Количество погибших в аварии в Крыму увеличилось до девяти
15:00 31.07.2020
В районе севастопольского села оккупанты сливают в почву химикаты
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд