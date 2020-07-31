В Симферопольском районе произошел прорыв водовода, который в экстренном порядке прокладывали российские военные.

Об этом сообщает телеграм-канал «Чисто крымская хурма», пишет flot2017.

В с. Строгановка (Симферопольский район) произошел прорыв военного водовода. Как показано на фото, вода фонтаном бьет из трубы. Трубы, кстати лежат прямо на земле. По этому водоводу перекачивается вода из Тайганского водохранилища (Белогорский район) в Симферопольское.

«В Строгановке под Симферополем прорвало игрушечный водовод который укладывали военные для подпитки Симферопольского водохранилища», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в первой декаде июля так называемый «глава» Крыма коллаборант Сергей Аксенов заявил о помощи минобороны РФ в переброске воды в Симферопольское водохранилище из Тайганского водохранилища (Белогорский район).

В оккупированном Крыму остро стоит проблема с потерей воды в водопроводных сетях. Через прорывы водопроводов теряется 47% воды, поскольку за время оккупации водопроводные сети оставались без должного ремонта.

Фото с сайта flot2017