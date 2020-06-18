Министерство национальной обороны Турции распространило кадры с азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений.

«В Баку и Нахчыване продолжаются широкомасштабные тактические учения с боевыми стрельбами», говорится в сообщении, передает Анадолу.

Кроме того, оборонное ведомство распространило кадры учений на свой странице в соцсетях.

Учения проходят в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

Маневры с привлечением Сухопутных войск продолжатся с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а учения с участием военной авиации - с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.