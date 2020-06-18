Минобороны Турции показало, как проходят совместные учения в Азербайджане / Видео
|14:00 31.07.2020
|Туреччина
Министерство национальной обороны Турции распространило кадры с азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений.
«В Баку и Нахчыване продолжаются широкомасштабные тактические учения с боевыми стрельбами», говорится в сообщении, передает Анадолу.
Кроме того, оборонное ведомство распространило кадры учений на свой странице в соцсетях.
Учения проходят в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.
Маневры с привлечением Сухопутных войск продолжатся с 1 по 5 августа в Баку и Нахчыване, а учения с участием военной авиации - с 29 июля по 10 августа в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.
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