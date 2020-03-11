Греция готова к разграничению морских границ с Турцией
|13:40 31.07.2020
|Греція
Греция готова к разграничению морских границ с Турцией, также как сделала это с Италией.
Об этом сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на ежедневном брифинге в Афинах, пишет Анадолу.
По его словам, в период обострения отношений с Турцией, необходимо держать открытыми каналы связи.
«Афины готовы к диалогу с Анкарой по разграничению морских границ», - сказал Петсас.
Петсас сообщил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе телефонного разговора обсудил с лидером греческой общины Кипра Никосом Анастасиадисом тему работ турецкого судна Barbaros Hayrettin Paşa у берегов Кипра.
9 июня Греция и Италия подписали соглашение о разграничении исключительной экономической зоны между двумя странами в Ионическом море.
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