США провели разведку территории Крыма и РФ: оккупанты подняли в воздух истребитель

13:20 31.07.2020   Крим

США продолжают проводить разведку территории оккупированного Крыма и Российской Федерации. 

Об этом стало известно из сообщения министерства обороны оккупантов, пишет группа Информационное сопротивление.

Согласно сообщению, оккупанты поднимали в воздух истребитель Су-27 на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем. Разведку проводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

«После разворота американских самолетов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — заявили военные страны-оккупанта

Также в РФ заявляют, что «самолеты-разведчики США были обнаружены средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря».



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