В Криму в ДТП на трасі «Таврида» загинуло восьмеро осіб
|13:00 31.07.2020
|Крим
Вранці 31 липня на трасі «Таврида» в окупованому Криму сталася ДТП, в якому загинуло вісім осіб.
Про це повідомляє пресслужба МНС підконтрольного Росії уряду Криму, пише Радіо Свобода.
«За попередньою інформацією, на трасі «Таврида», мікроавтобус «Мерседес Спринтер», рухаючись у напрямку до Сімферополя скоїв зіткнення зі стоячим автомобілем КАМАЗ з причепом. У мікроавтобусі перебувало 15 осіб. В результаті ДТП 8 осіб отримали травми несумісні з життям», – йдеться в повідомленні.
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