Вранці 31 липня на трасі «Таврида» в окупованому Криму сталася ДТП, в якому загинуло вісім осіб.

Про це повідомляє пресслужба МНС підконтрольного Росії уряду Криму, пише Радіо Свобода.

«За попередньою інформацією, на трасі «Таврида», мікроавтобус «Мерседес Спринтер», рухаючись у напрямку до Сімферополя скоїв зіткнення зі стоячим автомобілем КАМАЗ з причепом. У мікроавтобусі перебувало 15 осіб. В результаті ДТП 8 осіб отримали травми несумісні з життям», – йдеться в повідомленні.