Державний секретар Майкл Помпео підтвердив, що чинна адміністрація США налаштована зробити все, аби убезпечити Європу від ризиків, які несе будівництво газопроводу Nord Stream 2.

Про це він заявив під час слухань у комітеті з питань міжнародних відносин верхньої палати Конгресу США, передає Укрінформ.

"Ми хочемо, щоб Європа мала безпечні, стабільні й диверсифіковані можливості в енергетичній сфері", - наголосив Помпео.

Він указав, що Державний департамент разом з міністерством енергетики США докладають цілеспрямованих зусиль, аби забезпечити Європі можливістю мати справді надійні джерела енергопостачання, які не можна буде перекрити за бажанням Росії.

"Ми вважаємо, що Nord Stream 2 у цьому плані є небезпечним. Ми зробимо все можливе, щоб цей газопровід не загрожував Європі", - зазначив державний секретар США.

Як повідомлялося, обидві палати Конгресу США ухвалили проєкт оборонного бюджету країни на 2021 рік, який передбачає санкції проти компаній, залучених до будівництва російських газопроводів Nord Stream 2 та "Турецький потік". Документ передали на підпис президентові США.