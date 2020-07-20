Російські тюремники відмовляються приймати ліки для політв'язня Абільтарова

12:20 31.07.2020   Крим

В українського політв'язня Рустема Абільтарова, якого утримують у колонії у Ставропольському краю РФ, загострилися хронічні захворювання. 

При цьому адміністрація відмовляється приймати ліки, які передає сім'я, про це дружина політв'язня Ельзара Абільтарова повідомила Укрінформу.

«Нещодавно відбулася розмова з чоловіком по «офіційному дзвінку». Він сказав, що у нього все добре, аби ми не переживали. Запитував, як справи у дітей… Однак минулої п'ятниці його відвідував наш адвокат Сергій Легостов, і він каже, що у чоловіка проблеми зі здоров'ям у зв'язку з хронічними захворюваннями», - розповіла вона.

Як переповів адвокат, в Абільтарова «болять нирки, суглоби, серце ниє, віддає у грудний відділ».

Ельзара повідомила, що у її чоловіка тонзиліт, ревматизм, ревматоїдний артрит, пієлонефрит. Окрім того, перебуваючи в СІЗО, він переніс інфаркт, при цьому першу необхідну допомогу надавав один зі співкамерників, який виявився лікарем.

За словами дружини політв'язня, медикаменти для чоловіка у колонії не приймають, аргументуючи тим, що «у нас все є». Але насправді ліки, потрібні при захворюваннях Абільтарова, в ув'язненні йому не виділяються – можливо, їх просто немає. Раніше адвокат уже писав запити з проханням надати медичну допомогу, дозволити прийняти медикаменти.

Як повідомлялося, в грудні 2019 року Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з метою сприяти проведенню повного медичного обстеження та лікування Рустема Абільтарова.

Рустем Абільтаров був затриманий 12 травня 2016 року в Бахчисараї за звинуваченням в «участі в терористичній організації» разом з Енвером Мамутовим, Зеврі Абсеїтовим і Ремзі Меметовим.

Рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду він був засуджений до 9 років позбавлення волі. Пізніше верховний суд РФ зменшив термін ув'язнення на 3 місяці. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Абільтарова, як і інших учасників «справи», політичним в'язнем.

З 1 вересня 2019 року Абільтаров відбуває термін у ВК-1, розташованій у с. Кочубеївка Ставропольського краю РФ.



Ще на цю тему:

15:45 30.07.2020
В оккупированном Крыму допросили свидетеля обвинения по "делу" Джемилева
13:23 30.07.2020
Адвокат повідомляє про тиск у СІЗО на арештованого Руслана Сулейманова під час пошуків його сина
13:03 30.07.2020
Суд РФ переніс розгляд клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення політв'язня Мемедемінова
11:30 29.07.2020
Український політв'язень Узеїр Абдуллаєв хворіє в російській колонії - дружина
20:45 28.07.2020
За гибель Мусы из Строгановки могут наказать его семью
19:01 28.07.2020
В двух судах Крыма ожидаются заседания по «делу Джемилева» 30 июля – адвокат
14:14 28.07.2020
Смерть 3-річного Муси Сулейманова порівняли з трагедією сирійського хлопчика
13:04 28.07.2020
Історію із загибеллю в Криму трирічного Муси Сулейманова має бути донесено до уваги світової спільноти
08:17 28.07.2020
Верховний суд окупованого Криму за день допитав 16 осіб у справі Чубарова
17:00 27.07.2020
Мусу Сулейманова ховають в Криму - в його загибелі знайшли дивну нестиковку / Фото
09:15 27.07.2020
Зеленський прcить Путіна звільнити батька загиблого 3-річного Сулейманова
13:43 26.07.2020
У Криму трирічного сина політв'язня Сулейманова знайшли мертвим
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:15 29.07.2020
Из Турции в Азербайджан на масштабные учения прибыли военные
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
19:21 30.07.2020
Українці зможуть відвідувати Болгарію без тесту на коронавірус і самоізоляції
11:48 30.07.2020
Протести у Болгарії: мітингувальники заблокували перехрестя в центрі Софії
15:15 29.07.2020
Болгария: Компания-оператор Мюнхенского аэропорта подписала концессию на управление аэропортом Софии
11:46 28.07.2020
Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
11:31 28.07.2020
Ситуація у Карабасі: Вірменія відреагувала на плани Азербайджану та Туреччини провести навчання
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
Всі новини країни
Греція Греція
13:40 31.07.2020
Греция готова к разграничению морских границ с Турцией
17:47 30.07.2020
Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі
16:46 28.07.2020
Греція розширила перелік місць, де обов'язкова маска
12:15 27.07.2020
Греція оголосила про проведення військових навчань зі стрільбами в районі острова Кастелорізо
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:45 30.07.2020
Стихия нанесла удар по региону Рача в Грузии
19:45 29.07.2020
ЮВО: В горах Абхазии российские артиллеристы проведут учения
12:45 28.07.2020
Грузія модернізує всі свої штурмовики Су-25 та гелікоптери Мі-24
17:40 27.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии приступили к отработке новой модульной системы
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:41 30.07.2020
Глава МЗС Молдови здійснить візит до Києва наступного тижня
12:32 30.07.2020
Додон анонсував конституційну реформу і створив спецкомісію
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
Всі новини країни
Росія Росія
12:40 31.07.2020
Помпео: США зроблять усе можливе, щоб Nord Stream 2 не загрожував Європі
10:40 31.07.2020
РФ перебрасывает новейшее вооружение к западным границам для «сдерживания НАТО»
10:20 31.07.2020
Опрос «Левада-центра»: Путину доверяют 23% россиян
20:30 30.07.2020
Євросоюз запровадив санкції проти 4 росіян і російського ГРУ за кібератаки
Всі новини країни
Румунія Румунія
20:40 30.07.2020
У Румунії знову коронавірусний антирекорд - 1356 хворих за добу
16:30 29.07.2020
Румыния и Польша выдали дополнительные разрешения для украинских перевозчиков
12:00 29.07.2020
Румыния отказывается от празднования советского Дня Победы
18:45 24.07.2020
У Румунії другий день поспіль понад 1,1 тисячі нових випадків COVID-19
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
14:00 31.07.2020
Минобороны Турции показало, как проходят совместные учения в Азербайджане / Видео
11:18 30.07.2020
Кораблі Туреччини та США провели спільні навчання в Середземному морі
16:15 29.07.2020
Парламент Туреччини прийняв закон про посилення контролю за соцмережами
14:00 29.07.2020
Турецкая верфь готовит к спуску на воду круизное судно на электротяге для норвежской компании
Всі новини країни
Україна Україна
16:00 31.07.2020
Крым становится чеховским ружьем, которое должно выстрелить
15:40 31.07.2020
COVID-19 за сутки подтвержден у 28 человек в Крыму
15:20 31.07.2020
Количество погибших в аварии в Крыму увеличилось до девяти
15:00 31.07.2020
В районе севастопольского села оккупанты сливают в почву химикаты
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд