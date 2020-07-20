В українського політв'язня Рустема Абільтарова, якого утримують у колонії у Ставропольському краю РФ, загострилися хронічні захворювання.

При цьому адміністрація відмовляється приймати ліки, які передає сім'я, про це дружина політв'язня Ельзара Абільтарова повідомила Укрінформу.

«Нещодавно відбулася розмова з чоловіком по «офіційному дзвінку». Він сказав, що у нього все добре, аби ми не переживали. Запитував, як справи у дітей… Однак минулої п'ятниці його відвідував наш адвокат Сергій Легостов, і він каже, що у чоловіка проблеми зі здоров'ям у зв'язку з хронічними захворюваннями», - розповіла вона.

Як переповів адвокат, в Абільтарова «болять нирки, суглоби, серце ниє, віддає у грудний відділ».

Ельзара повідомила, що у її чоловіка тонзиліт, ревматизм, ревматоїдний артрит, пієлонефрит. Окрім того, перебуваючи в СІЗО, він переніс інфаркт, при цьому першу необхідну допомогу надавав один зі співкамерників, який виявився лікарем.

За словами дружини політв'язня, медикаменти для чоловіка у колонії не приймають, аргументуючи тим, що «у нас все є». Але насправді ліки, потрібні при захворюваннях Абільтарова, в ув'язненні йому не виділяються – можливо, їх просто немає. Раніше адвокат уже писав запити з проханням надати медичну допомогу, дозволити прийняти медикаменти.

Як повідомлялося, в грудні 2019 року Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з метою сприяти проведенню повного медичного обстеження та лікування Рустема Абільтарова.

Рустем Абільтаров був затриманий 12 травня 2016 року в Бахчисараї за звинуваченням в «участі в терористичній організації» разом з Енвером Мамутовим, Зеврі Абсеїтовим і Ремзі Меметовим.

Рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду він був засуджений до 9 років позбавлення волі. Пізніше верховний суд РФ зменшив термін ув'язнення на 3 місяці. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Абільтарова, як і інших учасників «справи», політичним в'язнем.

З 1 вересня 2019 року Абільтаров відбуває термін у ВК-1, розташованій у с. Кочубеївка Ставропольського краю РФ.