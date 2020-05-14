Посадових осіб ВСУ підозрюють у розтраті 37 мільйонів гривень на будівництво полігону

12:00 31.07.2020   Україна

Трьох посадових осіб Збройних сил України підозрюють у розтраті 37 млн грн на будівництво військового полігону «Широкий лан» у Миколаївській області.

Як пише ZN,UA, про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Слідство встановило, що посадові особи ВСУ у змові з представниками бізнесу організували прийом робіт і послуг з облаштування польового табору «Широкий лан» у селі Ульянівка. Таким чином, підприємці отримали від Міністерства оборони України понад 37 млн грн за роботи, які фактично не виконували. Сума завданих державі збитків у результаті незаконної переплати підтверджена висновком Державної аудиторської служби і експертизами.

За даними НАБУ, серед фігурантів справи: колишній начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ, керівник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів ВСУ, начальник відділу технічного нагляду за будівництвом ВСУ. До злочину також причетні бенефіціаром та директор підприємства, що виконує роботи.

Дії всіх фігурантів кваліфікували за ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, колишній директор підприємства концерну «Укроборонпром» завдав державі збитків майже 5 млн гривень при виконанні державного оборонного замовлення. 

СБУ встановила, що одне з підприємств, яке входить до складу концерну Укроборонпром, отримала фінансування від Міністерства оборони України на закупівлю у західних партнерів партії стрілецької зброї. Отримані кошти керівник держпідприємства використав не за призначенням.



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