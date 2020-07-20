Сенатори США запропонували щорічно виділяти Україні $300 млн військової допомоги, в тому числі і збільшення летальної.

Як пише ZN,UA, про це передає Reuters.

Також буде розглянута фінансова допомога для українських офіцерів. Зокрема, запропоновано передавати $4 млн на рік на підготовку вищого військового складу.

Згідно з документом, Білий дім повинен призначити миротворця в Україні від США, який буде присутній на мирних переговорах у нормандському форматі і сприяти діалогу між чорноморськими країнами.

Законопроект також закликає держдепартамент створити робочу групу по Україні з відповідними європейськими союзниками.

Законопроект вимагає звіту Міноборони США і Держдепартаменту про потреби ЗСУ та плану надання допомоги в сфері безпеки.

Автори законопроекту Боб Менендес, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Джеймс Ріш, Роб Портман і Джон Баррассо вважають, що США є самим сильним прихильником України, але необхідність у безпеці зростає під тиском РФ.

"Двопартійний закон про партнерство по лінії держбезпеки в Україні дозволить вирішити дані проблеми шляхом значного збільшення довгострокової допомоги в області безпеки для наших партнерів в Україні, забезпечуючи при цьому їх відповідальність демократичних інститутів. Допомога США в безпеці для народу України — це те, що потрібно. Це допомагає просувати наші цінності і відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів. Цей законопроект показує, що наша прихильність безпеки України повинна бути незмінною і захищеною від політики. І я з нетерпінням чекаю можливості заручитися підтримкою цього найважливішого законодавства в Сенаті", — висловив думку співавторів законопроекту Боб Менендес.

Нагадаємо, військовий бюджет США передбачає виділення майже $3,8 млрд на програму "Європейська ініціатива стримування", спрямовану на стримування Росії. У свою чергу, Україна в наступному фінансовому році від США може отримати $250 млн військової допомоги.

Раніше повідомлялося, що Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США запропонував збільшити військову допомогу Україні у 2021 році на $25 млн. Проект військового бюджету опублікований на сайті комітету 7 липня. Конгресмени хочуть збільшити допомогу Україні до $275 млн.