У Сенат США внесли законопроєкт про військову допомогу Україні протягом 5 років
|11:40 31.07.2020
|Україна
Сенатори США запропонували щорічно виділяти Україні $300 млн військової допомоги, в тому числі і збільшення летальної.
Як пише ZN,UA, про це передає Reuters.
Також буде розглянута фінансова допомога для українських офіцерів. Зокрема, запропоновано передавати $4 млн на рік на підготовку вищого військового складу.
Згідно з документом, Білий дім повинен призначити миротворця в Україні від США, який буде присутній на мирних переговорах у нормандському форматі і сприяти діалогу між чорноморськими країнами.
Законопроект також закликає держдепартамент створити робочу групу по Україні з відповідними європейськими союзниками.
Законопроект вимагає звіту Міноборони США і Держдепартаменту про потреби ЗСУ та плану надання допомоги в сфері безпеки.
Автори законопроекту Боб Менендес, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Джеймс Ріш, Роб Портман і Джон Баррассо вважають, що США є самим сильним прихильником України, але необхідність у безпеці зростає під тиском РФ.
"Двопартійний закон про партнерство по лінії держбезпеки в Україні дозволить вирішити дані проблеми шляхом значного збільшення довгострокової допомоги в області безпеки для наших партнерів в Україні, забезпечуючи при цьому їх відповідальність демократичних інститутів. Допомога США в безпеці для народу України — це те, що потрібно. Це допомагає просувати наші цінності і відповідає інтересам національної безпеки Сполучених Штатів. Цей законопроект показує, що наша прихильність безпеки України повинна бути незмінною і захищеною від політики. І я з нетерпінням чекаю можливості заручитися підтримкою цього найважливішого законодавства в Сенаті", — висловив думку співавторів законопроекту Боб Менендес.
Нагадаємо, військовий бюджет США передбачає виділення майже $3,8 млрд на програму "Європейська ініціатива стримування", спрямовану на стримування Росії. У свою чергу, Україна в наступному фінансовому році від США може отримати $250 млн військової допомоги.
Раніше повідомлялося, що Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США запропонував збільшити військову допомогу Україні у 2021 році на $25 млн. Проект військового бюджету опублікований на сайті комітету 7 липня. Конгресмени хочуть збільшити допомогу Україні до $275 млн.
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