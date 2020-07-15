До кінця 2020 року українські спецпризначенці отримають нові апарати підводного руху
|11:20 31.07.2020
|Україна
Про майбутні постачання нової техніки, в інтерв'ю виданню "Факти", повідомив командувач Сил спеціальних операцій ЗС України Ігор Луньов.
"До кінця нинішнього року мають надійти апарати підводного руху, а у 2021 році очікуємо серйозне поповнення корабельного і катерного складу", - розповів командувач ССО, пише defence-ua.
При цьому Луньов відзначив, що наразі з матеріально-технічним забезпеченням морської компоненти українських сил спецпризначення є певні проблеми, "адже морська компонента передбачає дороге обладнання".
Виробників нової техніки, яку мають незабаром отримати сили ССО, названо не було. Однак, у березні цього року Ігор Луньов повідомляв, що "водолазне спорядження, а також засоби підводного руху передбачені державним оборонним замовленням".
Також, тоді він зазначив, що "до кінця року перший транш плавзасобів від партнерів буде в нас" й "те, що отримаємо, буде набагато кращим (за старі радянські зразки)". При цьому швидкісні катери та інші засоби доставки мають надійти від країн-партнерів.
Нагадаємо, наразі на озброєнні ЗСУ стоїть радянський підводно-надводний буксирувальник водолаза-розвідника "Протон", що був розроблений ще у 1979 році.
Під час Міжнародної виставки "Зброя та Безпека-2018" ПАТ "НВО "Київський завод автоматики", що входить до складу ДК "Укроборонпром", представило оновлену версію буксирувальника, в якому штатний двигун було замінено на перспективний електродвигун ДПК-УМ.
Модернізований "Протон" здатен працювати на глибинах до 60 метрів та має швидкість руху під водою не менше 2.4 вузлів. При цьому дальність його плавання складає не менш як 11 миль.
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