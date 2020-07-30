Стали відомі підсумки переговорів з Іраном щодо катастрофи літака МАУ

08:15 31.07.2020   Україна

У Києві 30 липня відбулись переговори представників Координаційної групи з Іраном з приводу катастрофи літака компанії "МАУ" поблизу Тегерана.

Про це повідомила прес-служба МЗС України, пише Апостроф.

Так, під час зустрічі члени Афганістану, Великобританії, Канади, Швеції та України в черговий раз закликали Іран виплатити компенсації за збитий український літак сім'ям загиблих.

Крім цього, Тегеран закликали провести повне, прозоре та незалежне розслідування трагедії у відповідності до міжнародних стандартів.

"У тому числі забезпечити притягнення винних до відповідальності та встановлення справедливості для сімей постраждалих від цієї жахливої трагедії", - йдеться в заяві.

Також сторони обговорили підготовку і організацію наступних раундів переговорів щодо збитого українського літака.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Літак був вражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, в тому числі громадяни України.



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