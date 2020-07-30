Стали відомі підсумки переговорів з Іраном щодо катастрофи літака МАУ
|08:15 31.07.2020
|Україна
У Києві 30 липня відбулись переговори представників Координаційної групи з Іраном з приводу катастрофи літака компанії "МАУ" поблизу Тегерана.
Про це повідомила прес-служба МЗС України, пише Апостроф.
Так, під час зустрічі члени Афганістану, Великобританії, Канади, Швеції та України в черговий раз закликали Іран виплатити компенсації за збитий український літак сім'ям загиблих.
Крім цього, Тегеран закликали провести повне, прозоре та незалежне розслідування трагедії у відповідності до міжнародних стандартів.
"У тому числі забезпечити притягнення винних до відповідальності та встановлення справедливості для сімей постраждалих від цієї жахливої трагедії", - йдеться в заяві.
Також сторони обговорили підготовку і організацію наступних раундів переговорів щодо збитого українського літака.
Нагадаємо, 8 січня 2020 року український рейс PS752 авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Літак був вражений двома іранськими ракетами. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, в тому числі громадяни України.
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