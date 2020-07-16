Новый большой гидрографический катер в октябре войдет в состав Черноморского флота РФ
|11:00 31.07.2020
|Крим
АО «КАМПО» завершило основную часть работ по строительству большого гидрографического катера проекта 23370Г «Александр Фирсов» для ВМФ России.
Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, пишет ЦАМТО.
Основные блок-модули катера были изготовлены на мощностях АО «КАМПО» в Орехово-Зуеве (Московская обл.), после чего они были погружены на спецавтомобили и доставлены к месту достройки в Севастополе.
В оккупированном Севастополе на производственной площадке «КАМПО» была произведена разгрузка и окончательная сборка модулей катера. В настоящее время большой гидрографический катер готовится к комплексу испытаний, после которых в октябре войдет в состав Черноморского флота.
Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова катеру присвоено имя «Александр Фирсов» в знак признания заслуг офицера-гидрографа капитана 1 ранга Александра Захаровича Фирсова перед Военно-морским флотом, увековечивания его памяти, а также в целях воспитания у моряков-гидрографов гордости за службу на гидрографических судах (катерах) Черноморского флота РФ.
Ще на цю тему:
Россия усиливает боевые возможности ЮВО по уничтожению морских целей
Оккупанты расширяют задачи гиперзвукового оружия
МЗС Росії повернуло Україні без розгляду ноту протесту через парад в анексованому Криму
Черноморский флот РФ начал масштабные учения
Будівництво кораблів РФ у Керчі порушує суверенітет України й міжнародне право - ЄС
Двое срочников Черноморского флота РФ избили и ограбили прохожего
Фрегат Черноморского флота РФ провел учения в Средиземном море